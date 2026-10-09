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POTVRDIO ŽUPAN

U Sisačko-moslavačkoj županiji prirodna nepogoda zbog suše

Piše HINA,
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U Sisačko-moslavačkoj županiji prirodna nepogoda zbog suše
Zbog velikih suša Kopački rit je u niskom vodostaju, gdje su na nekim dijelovima pojedini kanali i presušili | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Župan Ivan Celjak proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše u Sisačko-moslavačkoj županiji, što će omogućiti procjenu šteta na poljoprivrednim kulturama u pet gradova i sedam općina.

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak donio je u petak odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše za pet gradova i sedam općina na području te županije.

Zbog iznimno visokih temperatura i znatnog nedostatka oborina od 1. svibnja do 29. rujna na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima nastale su velike štete.

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Odluka obuhvaća gradove Glinu, Kutinu, Novsku, Petrinju i Popovaču te općine Dvor, Jasenovac, Lekenik, Lipovljane, Martinsku Ves, Topusko i Veliku Ludinu.

Nakon proglašenja prirodne nepogode, nadležna gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta započet će s utvrđivanjem nastalih šteta u poljoprivredi, u skladu sa zakonskim propisima.

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