Župan Ivan Celjak proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše u Sisačko-moslavačkoj županiji, što će omogućiti procjenu šteta na poljoprivrednim kulturama u pet gradova i sedam općina.
POTVRDIO ŽUPAN
U Sisačko-moslavačkoj županiji prirodna nepogoda zbog suše
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Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak donio je u petak odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše za pet gradova i sedam općina na području te županije.
Zbog iznimno visokih temperatura i znatnog nedostatka oborina od 1. svibnja do 29. rujna na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima nastale su velike štete.
Odluka obuhvaća gradove Glinu, Kutinu, Novsku, Petrinju i Popovaču te općine Dvor, Jasenovac, Lekenik, Lipovljane, Martinsku Ves, Topusko i Veliku Ludinu.
Nakon proglašenja prirodne nepogode, nadležna gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta započet će s utvrđivanjem nastalih šteta u poljoprivredi, u skladu sa zakonskim propisima.
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