U Sisačko-moslavačkoj županiji prirodna nepogoda zbog suše

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak donio je u petak odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog suše za pet gradova i sedam općina na području te županije.

Zbog iznimno visokih temperatura i znatnog nedostatka oborina od 1. svibnja do 29. rujna na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima nastale su velike štete.

Odluka obuhvaća gradove Glinu, Kutinu, Novsku, Petrinju i Popovaču te općine Dvor, Jasenovac, Lekenik, Lipovljane, Martinsku Ves, Topusko i Veliku Ludinu.

Nakon proglašenja prirodne nepogode, nadležna gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta započet će s utvrđivanjem nastalih šteta u poljoprivredi, u skladu sa zakonskim propisima.