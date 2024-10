U Sisku otvorili cestu koja još nije gotova?! U tih 18 godina gradili su je Sanader, Kosor...

Posljednja dionica autoceste od Zagreba do Siska napokon je gotova. Odnosno, skoro gotova - spojna cesta još nije dovršena, pa će se Siščani u promet uključivati preko pomoćne ceste. Zašto nisu pričekali kompletan kraj posla? Pa, možda zbog lokalnih izbora, koji su na proljeće. Svečanom otvaranju autoceste nazočila je najjača stranačka ekipa - premijer Andrej Plenković te ministri Tomo Medved, Oleg Butković, Tonči Glavina, Vili Beroš, Branko Bačić i Marin Piletić. Bilo bi, naravno, idealno pričekati dovršetak spojne ceste pa presjeći vrpcu i provozati se dan-dva prije otvaranja birališta, ali to nosi u sebi politički rizik – što ako spojnica ne bude gotova do tada? U hrvatskoj niskogradnji nešto takvo kao što je termin, kažu nam upućeni, ne postoji. Ova prometnica, duga 47,5 kilometara, gradila se 18 godina ili 2,6 kilometara godišnje, odnosno sedam metara dnevno.

