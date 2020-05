U školama od ponedjeljka neće biti čuvanje djece nego nastava

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u srijedu da će ministarstvu prvenstveni izvor za nadolazeći rebalans državnog proračuna biti izdaci koji se sada ne ispunjavaju u punoj mjeri, a odnose se na prijevoz učenika i studentske domove u kojima sada ne žive studenti.

- O tome ćemo danas razgovarati na užem kabinetu, pa će biti poznato sutra. Imamo nekih izdataka koji se sada ne ispunjavanju u punoj mjeri, kao prijevoz učenika ili studenti koji sada nisu u studentskim domovima, to je naš prvenstveni izvor za rebalans - rekla je Divjak novinarima uoči sjednice užeg kabineta Vlade.

Najavila je da će njeno ministarstvo donijeti zaključak o tome koji će se obrazovni objekti nastaviti graditi, dograđivati i obnavljati.

- Konkretno, primjer Babine Grede, to nije u nadležnosti ministarstva, nego županije. Mi ćemo dati svoj doprinos prema dosadašnjim planovima, koliko je meni poznato oni nisu završili projektnu dokumentaciju - ustvrdila je Divjak.

Na pitanje jesu li točne glasine da se na državnoj maturi neće polagati ispiti izbornih predmeta, odgovorila je da se prema epidemiološkim uputama pišu samo ispiti za obvezne predmete, te da u uputama nema mjesta za pisanje izbornih.

- Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) predložio je novi kalendar pisanja ispita obaveznih ispita državne mature, Ministarstvo je dalo suglasnost na kalendar i sada očekujem da NCVVO kalendar objavi - naglasila je Divjak.

U školama 20 do 30 posto ukupnog broja učenika od 1. do 8. razreda

Dodala je da za sada nemaju podatak koliko će učenika biti u školama kada se ponovno otvore, no vjeruje da taj broj na razini škola "sigurno neće biti veći od 20-30 posto ukupnog broja učenika od prvog do osmog razreda".

Ministrici nije poznata tvrdnja novinara da neke škole odbijaju učenike, ali naglašava da se mora pokazati solidarnost prema onima koji imaju potrebu da im djeca budu u školi, prvenstveno djeca zaposlenih roditelja. Odbacila je tvrdnje novinara da se stoga u školama organizira takozvano čuvanje tek malog broja učenika.

- U školi se organizira nastava, to je u okviru 16 nastavnih sati u tjedan dana, to nije čuvanje djece. Dali smo jasne upute HZJZ-a koja djeca mogu u školu i to se prvenstveno odnosi na zdravstveno stanje i na to ima li roditelj koji radi potrebu da dijete uči u školi - zaključila je Divjak.

Tema: Hrvatska