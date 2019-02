U školi joj žigosao slovo 'U' na ruku: Sad se hvali da si ustaša

U zadarskoj Ekonomsko - birotehničkoj i trgovačkoj školi jučer je učenik prvoga razreda srednje škole užarenim predmetom u obliku slova 'U' opekao i doslovno žigosao jednu školsku kolegicu i jednog kolegu. Sve ovo dogodilo se dok su bili u razredu za vrijeme nastave, piše Zadarski list.

Djevojka ima dvije opekline na ruci, dok je mladić opečen po vratu.

- Taj učenik je sjedio iza mene u klupi u razredu te mi je nekakvim vrućim predmetom pritisnuo desnu ruku i napravio mi opeklinu u obliku slova 'U'. Imam još jednu na ruci jer me opekao više puta, te je isto tako opekao još jednog dečka koji je sjedio do mene u klupi. Nakon što me opekao rekao mi je: sad imaš tetovažu i možeš se hvaliti da si ustaša, ispričala je 15-godišnjakinja, koja je u školu na sastanak s ravnateljem stigla s ocem.

Na pitanje zašto je to učinio, učenica kaže kako joj je rekao da je to napravio jer mu je da mu je bilo dosadno te da mu je to bila zezancija.

- Isprva nisam smjela reći profesorici što se dogodilo jer mi je jedna cura iz razreda zaprijetila da će me ozlijediti i objesiti ako ikome kažem jer se to radi drukerima. No kad smo došli na sat tjelesnog odgoja, tamo sam bila u odjeći kratkih rukava i profesorica je primijetila kako imam opeklinu na ruci te me upitala što je bilo. Tada sam rekla što se dogodilo te nas je sve skupa poslala kod pedagoginje koja mi je namazala ruku i nazvala razrednicu, ispričala je uplašena učenica koja je poslijepodne bila kod liječnice te joj je rečeno kako će trag ovog žigosanja ostati zauvijek na koži.

- Mene čudi kako to da nitko iz škole nije zvao policiju ili Hitnu pomoć?! Naime, riječ je o dvoje učenika koji su ozlijeđeni užarenim predmetom i kojima je rečeno da su ustaše. Imao sam već slučaj da je starija kći, koja je također išla u ovu školu, s nastave došla krvava kući te ni tada nitko nije zvao policiju ni Hitnu. Problem je u cijeloj školi. Zašto ne zovu Hitnu pomoć ili ne prijave policiji kad se dogode ovakve stvari? Ne razumijem što se događa u školi, rekao je otac.

Roditelje sve troje učenika pozvao je jučer navečer ravnatelj Jozo Dragić te su svi iznijeli svoje gledište događaja.

- Žao mi je zbog ovoga što se dogodilo. Oni su se izmirili jer to nije bio tako velik incident. Nakon događaja nismo odmah zvali policiju jer su se učenici već u jutarnjim satima, neposredno nakon događaja, izmirili. Također, na sastanku s roditeljima su opet svi iznijeli svoju priču, a učenik koji je to učinio se ispričao. Situacija se smirila te su svi rekli kako će doći na nastavu, rekao je Dragić.

Dodao je kako je na sastanak došla i policija te su i oni uzeli izjave svih uključenih u incident. Istaknuo je kako je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama učenika.