Iscrpljena djevojčica spavala je na krevetu na rasklapanje u dvorani osnovne škole u Zahonyju, mađarskom gradiću na granici s Ukrajinom, dok je njezin psić strpljivo čekao da mu se vlasnica ustane. Školu su odlukom gradskih vlasti prenamijenili u privremeni prihvatni centar za pomoć izbjeglicama iz Ukrajine.

Dan nakon što je Rusija napala Ukrajinu, učenici su poslani doma i od prošlog tjedna nastavu imaju online, dok su njihovi profesori odmah odlučili pomoći ljudima u nevolji i tako svojim primjerom pokazati djeci kako se ponašati u humanitarnoj krizi. Organizirali su se tako da rade u smjenama. Dio ih pomaže izbjeglicama, a dio održava nastavu. Pomažu im i učenici viših razreda.

- U petak smo prenamijenili školu u privremeno prihvatilište za izbjeglice iz Ukrajine, a već u nedjelju su vlakovima i autobusima počele pristizati prve izbjeglice - žene, djeca i starci. Školsku dvoranu prenamijenili smo u spavaonicu. U njoj može prespavati 83 ljudi. Također smo u još nekoliko većih učionica postavili krevete pa kod nas može prespavati 300-tinjak ljudi. Oni kod nas provedu noć i onda idu dalje. Dosta ih odlazi za Njemačku - kažu nam u školi u kojoj izbjeglicama dijele hranu te savjete onima koji se nisu registrirali i dobili status izbjeglica.

U Njemačku će i Alla Demydenko, starica koja je prije pet dana stigla iz Kijeva nakon što je putovala cijeli dan.

- Bilo je to teško putovanje. Suprug mi je ostao u Kijevu. Nije htio napustiti grad. Posljednji put čula sam se s njim prije dva dana, u četvrtak ujutro. Rekao mi je da Rusi nadiru s dvije strane te da grad granatiraju i gađaju raketama, ali da ne mogu do centra - kaže nam Alla Demydenko, koja je dobila status izbjeglice te će otići u Njemačku. Njezino dvoje djece, kaže, žele da bude na sigurnom.

Brojne izbjeglice iz Ukrajine sa sobom su povele svoje kućne ljubimce. To su učinile i djevojčice Jana i Arina, koje se nisu odvajale od svojih mezimaca Marika i Lole.

- Do sada su nam dolazili ljudi koji su znali koje im je krajnje odredište, a sad nam sve više dolaze ljudi koji ne znaju kuda će. Također nam dolazi sve više ljudi koji nisu našli drugo mjesto za prespavati - kažu nam u privremenom prihvatilištu. Hoteli i pansioni uz granicu su popunjeni, a danima već brojni Ukrajinci spavaju u autima na parkiralištima ili se samo zaustave uz cestu.

Malo njih želi ostati u Mađarskoj, nego idu dalje za Italiju, Njemačku... Sa željezničkog kolodvora u Zahonyju mahom idu za Budimpeštu, gdje dobivaju karte za Munchen i Beč. Vlakovi tijekom dana kreću svakih četiri sata - kažu nam u Zahonyju.

Volonteri koji su došli iz Njemačke rekli su nam da se izbjeglice iz Ukrajine mogu besplatno voziti vlakovima u Poljskoj, Francuskoj, Austriji i Njemačkoj. Dodaju da, iako je u Ukrajini rat, carine između dvaju zemalja i dalje postoje, no ako je popratna dokumentacija za humanitarnu robu koja ide u Ukrajinu u redu, sve prolazi bez problema. Ako papiri nisu u redu, onda nastaje problem s dostavom u Ukrajinu ili se roba koja se dostavlja oporezuje kao da nije riječ o humanitarnoj pomoći.

Ispred škole sreli smo Olenu Ivandikovu i Nicolu Prinzija, koji su iz Bologne došli u Zahony nakon 15 sati vožnje. Olena je došla po svog oca i tromjesečnu bebu koji su pred ratnim razaranjem napustili Zaporožje i vlakom stigli do Čopa, grada nedaleko od ukrajinsko-mađarske granice. No, kažu nam, zapelo je sa sređivanjem dokumenat pa satima čekaju da se to riješi. Sa sobom su iz Bologne dovezli i kombi s humanitarnom pomoći, kanistre za benzin, odjeću i plišance.

- Beba za bebu - pokazuje nam Oleana lutkicu koju je donijela za dijete. Na samom cestovnom graničnom prijelazu sreli smo i Roberta. On se dovezao iz Rima kako bi svoju rođakinju i njezino dvogodišnje dijete prevezao u Italiju. No, kaže nam, oni imaju samo ukrajinske dokumente bez potrebnih viza. Tvrdi da ih Mađari zbog toga nisu htjeli propustiti u zemlju, nego su im rekli da se odvezu do Kijeva i tamo nabave potrebnu dokumentaciju.

- Kako da se odvezu do Kijeva? To nije u redu. U Poljskoj u takvim slučajevima sve rješavaju na granici za sat-dva, a u Mađarskoj u ovakvoj situaciji očajnim i iscrpljenim ljudima prave probleme - ogorčen je bio Roberto, koji je od petka čekao da rođakinje odveze u Italiju. Tvrdi da je još 200 ljudi u sličnoj poziciji.

Roberto smatra kako to Mađari namjerno rade jer ne žele izbjeglice iz Ukrajine, no činjenice ga demantiraju. Mađarska je, naime, do subote primila više od 145.000 izbjeglih Ukrajinaca.