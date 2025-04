U Slavoniji štrajkalo pet tisuća prosvjetnih djelatnika: 'Odaziv je odličan, idemo još odlučnije'

Cirkularni štrajk prosvjetara Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama nastavio se u četvrtak u Slavoniji. Od 53 osnovne škole kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, štrajkalo se u 26 škola, a štrajka nije bilo u 27. Broj osoblja obuhvaćenih tim štrajkom bio je 9 posto, od 2015 zaposlenih, 255 je bilo u štrajku. Nastavu u cijelosti je održavalo 45 škola, dok je u 7 nastava bila djelomično, a u jednoj je nije bilo.

U srednjim školama, kojima je osnivač Županija, štrajk je bio u svih 26 škola, odnosno od 1783 zaposlenika tih škola 1122 je bilo u štrajku.

- Samo jedan nastavnik naše škole ne štrajka, svi ostali su u štrajku. Nastava u školi nije održana, osim praktične nastave koja se održava kod poslodavaca. Nekoliko djece se ujutro pojavilo, ali smo ih poslali kući. U školi je samo štrajkaški odbor - izvijestio je Matko Boras, povjerenik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama iz Strojarsko-tehničke škole u Osijeku.

I u samom Osijeku velik je broj škola koje su bile u štrajku.

Osijek: Zbog štrajka prosvjetnih djelatnika u školama nema nastave | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pola sata nakon podneva u studentskom Campusu okupili su čelnici triju sindikata koji su izvijestili o uspjehu štrajka u Slavoniji.

- Nakon Dalmacije danas smo u Osijeku i prvi rezultati kažu da je ukupno u štrajku u slavonskim županijama sudjelovalo 5 tisuća zaposlenika. To je jako dobar odaziv i dalje idemo još odlučnije. Svakodnevno nas premijer Plenković, ministar Piletić i ministar Fuchs počaste nekom izjavom koja nam zapravo diže motivaciju. Jučer je Fuchs rekao da svi zaposlenici u sustavu obrazovanja i znanosti treba razmisliti o obmanama, manipulacijama kojima iz sindikati vode u štrajk. No, upravo ministar je najveća obmana. Njemu nije ostalo do obrazovanja, učenika i đaka. Kada je trebao voditi brigu o svima nama on je reformu koeficijenata prespavao. Obmana je i da je ovoj Vladi uopće stalo do obrazovanja. Da im je doista stalo onda reformu ne bi zbrzali nego bi je radili temeljito i precizno, a ne 'preko koljena'. Premijer je instrumentalizirao cijeli državni aparat u stranačke svrhe. Kada ga mi na to upozoravamo, dajemo mu pregršt dokaza da to nije dobro odrađeno, sada ga hvata nervoza jer je svjestan da je sfušao reformu. Sada bi oni da mi zašutimo. Zato se ide agresivnom retorikom prema nama. No, nakon Dalmacije i Slavonija kažu – neće ići.. - rekao je sindikalista Matija Kroflin dodajući kako oni nisu protiv Vlade ni premijera ni ministra, nego protiv specifične politike koja se vodi prema obrazovanju i znanosti.

U Osijeku održana konferencija za medije tijekom štrajka prosvjetara | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sindikalisti su istaknuli kako su od Slavonije i očekivali da će dići svoj glas te da im to daje dalje vjetar u leđa.

- Mi ne pričamo u svoje ime, nego u ime 30 tisuća članova naših sindikata, s kojima se premijer i ministar Fuchs uporno sprdaju, svode nas na osobu razinu. Za ministra smo mi 'dečki koji smo se malo zaigrali'. Od 69 podružnica koje imamo u slavonskim županijama, samo u jednoj nije bio štrajk. Nismo mi zaigrani, nego realni. Ja njemu poručujem 'laki je malo nervozan'. Nezadovoljstvo koje mi imamo na terenu dovest će nas na Jelačić plac pa neka nas tamo prebroje i vide krajnji ishod naših akcija - rekao je Zrinko Turalija dodavši kako će večera zaplesati i zapjevati bećarac.

- Imamo razloga biti zadovoljni. Oni koji nas podcjenjuju samo nam daju dokaz da smo u pravu i podrška nam se više raste, čak i među onima koji nisu članovi sindikata. Radnik u obrazovanju i znanosti ne može biti manje plaćen i manje cijenjen u odnosu na onoga s kim se po svom radnom mjestu može uspoređivati. Borimo se za primjeren položaj naših koeficijenata u sustavu plaća u javnim službama.Taj su posao odradili traljavo, bez kriterija, ne žele nam dati kriterije po kojima su izradili te koeficijente - rekao je Željko Stipić iz Preporoda.