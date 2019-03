U slavonskoj školi na platnu se počeo vrtjeti pornić s laptopa

Dok su se i Istri boksali u učionici, učenici u Slavoniji su gledali pornografiju na projektorskom platnu. Nasreću, kratko. Naime, u slavonskoj srednjoj školi (podaci poznati redakciji), tijekom nastave u trećem razredu s laptopa profesora pušten je pornografski sadržaj koji se vidio na projektorskom platnu. Neki od učenika su se šokirali, a kod nekolicine je to izazvalo podsmijeh.

- Odlučili smo poslati ovu snimku jer nam se takvo ponašanje gadi - rekao je čitatelj. Za pornosnimku nije se znalo sve do kraja prošlog tjedna, kad su je učenici pokazali jednoj profesorici. Ravnatelj škole trenutačno je na bolovanju. Upoznali smo ga sa snimkom i on ju je proslijedio profesorici, svojoj zamjenici, koja je obećala da će se o njoj očitovati. Na kraju smo dobili profesora.

Ministarstvo sve provjerava

- Ovo me jako uzrujalo. Iskreno vam kažem da ja nemam pojma o toj snimci, niti o tom neprimjerenom sadržaju. Takvo što ne gledam i nikad mi ne bi palo na pamet to imati na školskom laptopu, kojim se, osim mene, koristi još nekolicina kolega. Želio sam im pustiti film iz povijesti umjetnosti. Nerijetko laptop posudim i učenicima i oni s njega puštaju glazbu. Nemam riječi kojom bih opisao svoje iznenađenje - rekao je profesor priznajući da se radi o njegovu razredu i da je on na snimci, ali se ne sjeća kad se to dogodilo.

Iz Ministarstva obrazovanja kažu da će provjeriti i ovaj slučaj te reagirati ovisno o potrebi. Nedavno smo svjedočili žigosanju učenice u Zadru od strane vršnjaka. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak početkom ove godine najavila je da pripremaju akcijski plan za prevenciju nasilja u školama.

Učenici snimili i profesora

