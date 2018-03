'U sljedeća tri mjeseca RH će nedostajati 100.000 radnika'

Hrvatskoj će u sljedeća tri mjeseca nedostajati čak 100.000 radnika jer 33 posto poslodavaca namjerava zapošljavati nove radnike. Podaci su to koje je u utorak iznio Nebojša Biškup, direktor tvrtke Manpower Hrvatska koja je provela anketu među 620 poslodavaca diljem zemlje. Ovo je prvo istraživanje u našoj zemlji koje daje prognoze o zapošljavanju unaprijed, pokušavajući odgovoriti koji poslodavci traže radnike te dajući pregled kakva se zanimanja traže.

Tražit će se zanimanja koja rade s rukama – konobari, kuhari, zubari, sobarice, građevinari - rekao je Biškup. Najviše će se tražiti radnici u turizmu i ugostiteljstvu (48%), snažan potražnja za radnicima očekuje se i u graditeljstvu (46%) te proizvodnji (33%), potom u trgovini, financijskom sektoru, poljoprivredi... Zanimljivo je da i javni i državni sektor planira veliko te na njih otpada 16% poslova koje će ponuditi.

- Taj broj ne bi smio biti 16% jer ne odražava stvarno stanje gospodarstva i trebao bi biti jednak ili gotovo nula posto – rekao je Biškup.

Istraživanje su provodili u četiri Hrvatske regije i ne iznenađuju podaci da se najveći rast zapošljavanja očekuje u priobalnoj Hrvatskoj (između 37 i 40%) zbog nadolazeće turističke sezone, ali iznenađuje da i istočnoj Hrvatskoj čak 25% poslodavaca također planira zapošljavati, dok u središnjoj Hrvatskoj 25%.

Iako je trećina tvrtki planira zaposliti nove ljude, njih 4% planira otpuštati, 57% neće mijenjat broj radnika, a 6% ih ne zna. U prosjeku, ispada da 29 posto njih planira otvarati nova radna mjesta i ponudit će spomenutih 100.000 poslova.

Vrlo vrijedan podatak ovog istraživanja ukazuje da će 28% malih tvrtki zapošljavati, što je Biškup ocijenio kao izuzetan broj s obzirom na to da se europska ekonomija na njima temelji. Ujedno je ukazao na još jednu stvarnost mimo statistike.

- U posljednjih 10 do 15 godina izgubili smo oko 200.000 radnih mjesta, istovremeno je broj nezaposlenih pao s 300.000 na 190.000. Ako je zaposlenost pala, a manje je i nezaposlenih, tada imamo rupu od čak 300.000 radnika. Hoće li zbog toga Hrvatska moći popuniti trenutačni nedostatak od 100.000 radnika? Neće! Ova razlika završila je na tržištu EU i u kratkom i srednjoročnom periodu ne vidimo mogućnost da se ti radnici vrate – rekao je Biškup.

Zato, unatoč ovom optimizmu među poslodavcima, stvarni rast zapošljavanja biti će kudikamo manji jer Hrvatska jednostavno nema radnika.Tu je ukazao da postoji apsolutni nedostatak ikakve migracijske politike, tako da poslodavci ne mogu računati ni na uvoz radnika.

- Zbog toga neće biti ni planiranog ostvarenja BDP-a kao i bez jasne politike Vlade kakvu migracijsku politiku želimo. Tako i u Manpoweru imamo oko 1500 radnih mjesta koja izuzetno teško popunjavamo. Bez cjelovite migracijske politike i fiskalne politike, koja se mora dogoditi odmah, Hrvatska neće moći realizirati prognozirani rast BDP-a i to će se odraziti na mirovinsku politiku i porezna opterećenja – poručio je Biškup.

Ukazao je i kako u Švedskoj 28% radnika sudjeluje u cjeloživotno obrazovanje, u Italiji 9%, kod nas svega 4%. Kao direktor tvrtke Manpower i u Sloveniji, usporedio je i te dvije zemlje.

- Slovenci imaju izrazito proaktivnu politiku zapošljavanja i migracijsku politiku. Prije svega privlače radnike iz zemalja bivše Jugoslavije, Poljaci svoje potrebe popunjavaju privlačenjem radnika iz Rumunjske. Osobno poznajem poslodavce koje žele prenijeti proizvodnju iz Hrvatske u Srbiju jer tamo izrazito subvencioniraju zapošljavanje i također su proaktivniji – rezimirao je.

Prokomentirao je i to da je na Zavodu za zapošljavanje 190.000 radnika i primjećuje da 120.000 nikad neće pronaći posao jer su trajno nezaposlivi. Ostaje svega 70.000 radnika koji su dostupni ali su raspršeni po čitavoj Hrvatskoj i njih polovicu također ne može se zaposliti jer im nitko ne daje adekvatno znanje i vještine.

Inače, Manpower Grouop provodi isto istraživanje u 44 zemlje svijeta i prema najnovijim podacima optimizam zapošljavanja zapravo je najveći upravo kod nas. Uz 29% neto povećanja zapošljavanja, čak smo ispred Tajvana (26%), Japana (24%) te SAD-a (18%).

- Čudno je da imamo veći optimizam u zapošljavanju od SAD-a. Ali i nije čudno - mi imamo ispražnjena radna mjesta koja nećemo popuniti – pojasnio je Biškup. U našem okruženju jedino Italija prognozira da će generalno smanjiti broj radnika za jedan posto što bi moglo utjecati na naše gospodarstvo jer smo jako vezani. No tome neće biti tako jer istovremeno Njemačka, kao prvi najjači gospodarski partner planira veliki zamah u povećanju broj radnika i to najveći u posljednjih deset godina. Inače, Manpower Group postoji gotovo 70 godina, u Hrvatskoj deset godina i prvi put izradili su prognozu zapošljavanja unaprijed. U svijetu anektiraju oko 59000 poslodavaca i postavljaju im uvijek samo jedno pitanje – planiraju li u narednom kvartalu zapošljavati, otpuštati ili zadržati planirani broj radnika.