U Sloveniji država potiče solidarnost ljudi, naša je minira

I vi ste imali potres, znate kako to ide, štetu treba brzo sanirati, kaže mi slovenski građevinarac pored urušenog mosta u mjestu Stranje, bujica ga je slomila u času. Ne znam kako to ide, odgovaram mu, jer ljudi na Baniji i dalje žive u kontejnerima, dodajući kako i zagrebačka obnova ide jako sporo. Gleda me čovjek u čudu pa na prste broji godine od potresa naovamo, pita je li to moguće...