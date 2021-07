U Sloveniji je do sada u laboratorijima potvrđeno 200 slučajeva zaraznije delta varijante koronavirusa, a procjene su da bi ona u roku jednog do dva tjedna mogla postati dominantna.

Zadnji podaci ovlaštenih laboratorija govore da je u Sloveniji sekvenciranjem uzoraka potvrđeno 200 slučajeva delta varijante, od čega je 66 slučajeva potvrđeno u tjednu od 27. lipnja do 4. srpnja, a u tjednu prije toga 70 slučajeva. Još se čekaju rezultati sekvenciranja uzoraka uzetih kod više stotina slovenskih maturanata koji su se zarazili koronavirusom u Španjolskoj, a za koje se također sumnja da je riječ o delta varijanti, prenijeli su u četvrtak slovenski mediji.

Delta varijanta u Sloveniji još nije postala dominantna, ali je u fazi eksponentnog rasta, pa bi mogla prevladati nad ostalim varijantama u roku jednog do dva tjedna, kazala je u razgovoru za televizijsku postaju POP-TV Matejja Logar, epidemiologinja koja vodi vladin stručni tim za Covid-19.

Delta varijanta se, po njenim riječima, širi 70 do 80 posto brže od klasične alfa varijante te ranije izaziva stanje bolesti jer se simptomi razviju za manje od pet dana nakon kontakta sa zaraženim.

Slovenska vlada i dalje upozorava da bi na jesen mogao uslijediti novi val epidemije Covida-19 zbog novih varijanti i nedovoljne procijepljenosti.

Procijepljenost populacije je daleko od očekivanog, a svi kao da očekuju da će se cijepiti drugi i da ćemo tako postići kolektivni imunitet, upozorila je u izjavi za POP-TV Mateja Logar, dodavši da takvo razmišljanje nije pošteno.

"Za to nemamo vremena, svi se trebaju cijepiti, a ne računati da će netko umjesto njih obaviti tu dužnost", rekla je.

Slovenija je do sada punim dozama cjepiva zaštitila skoro 36 posto ukupne populacije, ali za sada ne razmišlja o mogućem uvođenju obveznog cijepljenja za neke kategorije zaposlenih u osjetljivim službama, no Logar je kazala da će se vjerojatno ukinuti besplatni testovi na koronavirus za one koji su se mogli cijepiti, ali to odbijaju.