Ako želite ući u Sloveniju, a cijepljeni ste, opet morate pripaziti na niz pravila. Kada ulazite u Sloveniji na granici morate pokazati potvrdu o cijepljenju, a za svakog proizvođača cjepiva izdana su drugačija pravila.

U Sloveniju tako možete ući sa samo jednom dozom AstraZenece, nakon 21 dana od kad ste se cijepili, ali to isto ne možete učiniti ako ste se cijepili samo jednom dozom Pfizera i Moderne. Za ulazak u Sloveniju potrebne su vam dvije doze tih cjepiva. Pritom, za Modernu od druge doze treba proći 14 dana, a za Pfizer je dovoljno sedam.

Cijepljene osobe mogu ući u Sloveniju ako su:

Granicu je moguće prijeći ako radite u toj zemlji ili imate neodgodiv posjet, dok se turistički posjeti i dalje ne smatraju opravdanima razlogom za ulazak.

Ako pak niste cijepljeni, morate imati negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, ili potvrdu o pozitivnom PCR testu na koronu koji MORA biti stariji od 21 dana i ne smije biti stariji od šest mjeseci.

Bez testa i potvrde o cijepljenju moguće je u Sloveniju ući zbog tranzita, a zemlju se mora napustiti unutar 12 sati.

Janša: 'Do ljeta će epidemija biti pod kontrolom'

Slovenski premijer Janez Janša najavio je kako očekuje da će do 15. lipnja epidemija korona virusa biti pod kontrolom u Sloveniji zbog sve većeg broja cijepljenih u zemlji.

- Ovo nije kraj epidemije, ali s obzirom na novu dinamiku isporuke cjepiva, možemo realno računati da će se to dogoditi sredinom lipnja - kazao je Janša u izjavi prilikom posjeta bolnici u Slovenj Gradecu, no upozorio je da se do tada treba pridržavati propisanih mjera.

'Ovo nije kraj epidemije, ali blizu smo toga'

Premijer je pozvao sve na oprez i pridržavanje mjera i kazao kako građani ne smiju misliti da je svemu kraj, no i dodao kako se isti ubrzo približava.

- Molim sve da do 15. lipnja primjenjuju preventivne mjere. Ne smijemo misliti da je svemu kraj, ali smo blizu toga - naveo je slovenski premijer, dodavši kako smatra da će ovoga ljeta biti moguće živjeti bez većih ograničenja i restrikcija.

- Ako učinimo sve što je u našoj moći, ovog ćemo ljeta imati relativno mali broj restrikcija, slično kao prošle godine - ocijenio je slovenski premijer.