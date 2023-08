U Šoderici pokušavaju obraniti ono što se obraniti može: 'Ne pamtimo da je ikad bilo ovako'

Od ponedjeljka popodne je vodostaj narasao dva, dva i pol metra. Ne možete vjerovati. Tu je skroz šetnica bila slobodna i nije se moglo vjerovati da se voda toliko može dignuti. Očito je dotok vode toliko velik da je to jednostavno nemoguće zadržat, kazao nam je jučer Stjepan Gašparić dok je postavljao vreće na vrata bivšeg restorana Tomislav u Šoderici.

Jučer popodne voda je još prodirala u naselje, dio vikendica bio je pod vodom, a mještani su uz pomoć vatrogasaca i civilne zaštite pokušavali obraniti one vikendice u koje voda još nije prodrla.

I župan Koprivničko- križevačke županije Darko Koren kazao je da situacija nije dobra, da su se nadali da je najgore prošlo, no, da je situacija s poplavom jučer eskalirala.

- Mislili smo da je najgore prošlo, ali vidljivo je da eskalira taj novi val koji dolazi iz Austrije i Slovenije. Sve snage su na terenu - rekao je Koren i dodao da je visina vode na Šoderici dosegla povijesni maksimum.

- Nitko ne pamti toliku razinu vode na tom mjestu - dodao je. Slično su nam rekli i mještani.

- Kod nas je voda došla do terase. Ima još pet centimetara i poplavit će terasu. Još ćemo malo čekati pa ćemo blokirati vrata - kazao nam je Miroslav Hrubi. Otkriva da je njegova vikendica tamo od 1962. tada su je sagradili. Prva velika poplava koju pamti zadesila ih je već dvije godine kasnije.

- Tada je voda ušla u kuću, unutra je bilo 60 centimetara vode. Onda je 1972. isto bila poplava, ali do šetnice. Sad su sin i unuci došli pomoći pa smo zajedno ogradili kod nas i susjeda. Kažu da bi trebalo početi padati oko 15 sati, da treba izdržati dotad, to je prva pozitivna vijest. Daj bože - dodao je Hrubi.

Njegovu prvom susjedu Zdravku Maleku voda je već bila na terasi. On i supruga postavili su vreće s pijeskom na vrata i nadaju se da se voda možda neće nastaviti dizati toliko da uđe u kuću.

- Još nije u kući ali sumnjam da ne bude. Kakav je intenzitet vode, očekujemo to. Polako se spremamo kući. U srijedu dolazimo vidjeti što nam je voda učinila. Nema nam druge. Nema smisla čekati i plakati nad onim što dolazi. Budem plakao kad vidim stanje. Unutra smo digli frižider jedino, nema smisla dizati ostalo, najlakše je za namještaj - govori Zdravko, čiji se otac već susreo sa sličnom situacijom. Naime, 1964. mu je voda prodrla u vikendicu.

- Kako je ušla tako je i izašla - govori Zdravko, koji se pomirio sa sudbinom. Protiv prirode, slaže se većina mještana, ionako se puno ne može.

Tatjana Erceg ima vikendicu drugi red do jezera. U Šodericu je došla s unukom starom oko godinu i pol dana.

- Tu sam od rođenja, od 1964. moj djed je imao vikendicu, sad sam ja vlasnica. Tu sam s unukom, ni sami ne znamo da li bi išli doma ili ne bi. Susjed nam je dao agregat da imamo za frižider. Agregat radi, a unučica spava unutra, ništa joj ne smeta - kaže nam Tatjana.

Njezin prvi susjed Mijo Lukaček tamo ima vikendicu nekih sedam godina i nikad nije čuo da bi bilo ovako dramatično.

- U ponedjeljak sam bio tu, ni sanjao nisam da bi tako moglo biti. Onaj dio tamo dolje gdje je skakaonica, to je još bilo vani, sad je to sve pod vodom. Ujutro me nazvao susjed, da dođem ovamo, da je ugroza velika. Prvi red je ugrožen, a vjerojatno i drugi, zato smo došli tu. Pomogli smo tovariti pijesak da se pomogne ovaj prvi red spasiti - govori Mijo, koji je još u ponedjeljak dovezao stvari jer mu kćer treba doći u četvrtak sa unučicom, koja slavi rođendan.

- Doveo sam kinderbet i sve, a sad šta će biti, ne znamo. Došao sam sam na godišnji par dana i dogodilo se to zlo. Priroda je, protiv toga se ne može - priča Lukaček.

Zbog jezera Šoderice jučer se oglasila i sirena za uzbunu, a članovi DVD-a Martijanec na jezeru su čamcima tražili nestalog muškarca koji se zaputio na otok u ravnini s Plavim labudom, izvijestio je Glas Podravine. Nakon nekog vremena, muškarac se sam pojavio živ i zdrav.

Inače, na Šoderici živi stotinjak ljudi koji već dva dana nemaju električnu energiju, a izvjesno je da je neće imati dok se situacija ne smiri. Trebati će im osigurati osnovne životne namirnice, agregate i slično.