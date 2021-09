Probudila me vatrogasna sirena u ulici. Bilo je oko 1 u noći. Izašla sam van da vidim gdje gori ali nisam ništa vidjela. Tek kasnije sam čula da je u svojoj kući izgorjela P., a da joj je muž S. jedva izvukao živu glavu, kaže mještanka sela Ledenika nedaleko Našica u kojemu je u srijedu u 1 sat u noći izbio požar u kući P. D. (71).

U trenutku požara u kući je bio i njen nevjenčani suprug S. T. (72).

- Njih dvoje spavali su u istom krevetu u kuhinji. Ne zna se još zašto je izbio požar i gdje je počelo goriti no, oboje su se probudili kada je vatra već gorjela. Vatrogasci su nam rekli da je S. izgleda pokušavao izvući iz kuće P., ali su oboje počeli goriti. Njega je zahvatilo po leđima, glavi i rukama a jadna P. nije uspjela doći do izlaza. Izgorjela je pred izlaznim vratima. S. je uspio izaći i pozvati susjede u pomoć. Oni su pozvali vatrogasce no, P. nije bilo pomoći. Kada sam ja došla pred kuću on je jadan sjedio ispred te buktinje izgorenih ruku, sav crn u licu, i u šoku je govorio da je P. uspjela pobjeći iz kuće, ali ne zna gdje je otišla. Nije jadan znao da je izgorjela. Ne zna možda ni sada. Samo su joj kosti našli ujutro - kazuje S. snaha Deana koja je došla pogledati zgarište njihove kuće.

Ta je stara kuća pripadala P. koja je ostala bez muža pa se preudala za S. koji je došao u selo iz BiH. Zajedno su živjeli posljednjih 30 godina a povremeno su ih posjećivala i djeca.

- Grijali su se inače na drva, kao i svi mi u selu, ali navodno tu večer nisu uopće palili vatru. A i ne bi ložili vatru u 1 u noći. Vjerujem da je negdje došlo do kratkog spoja u električnim instalacijama jer to je bila baš jakobl stara kuća - kaže snaha dodajući kako je Hitna odvezla S. u bolnicu i javljeno im je da ima teške opekotine po tijelu, ali da je stabilno.

Policija je potvrdila da se u Ledeniku dogodio požar i da je u njemu nastradala starija ženska osoba ali i da se uzrok požara još istražuje.