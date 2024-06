Rekordne temperature: Splićani se kuhaju, izmjerili 38.3°C! Evo kako je u ostalim gradovima

Hrvatska je na udaru toplinskog vala, a temperature su u četvrtak prelazile 38 °C. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na splitskom aerodromu izmjereno je čak 38.9 °C, dok je u gradu pod Marjanom temperatura iznosila 38.3 °C. Podsjetimo da je rekordna izmjerena temperatura u Splitu na termometru 5. srpnja 1950. godine pokazivala čak 38.6 °C, a od postavljanja novog temperaturnog rekorda nas ne dijeli puno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 Toplinski val | Video: 24sata/pixsell

I u Kninu su se građani 'kuhali' na 37.2 °C, u Šibeniku na 35.2, a u Pločama, koje su rekorder po izmjerenoj maksimalnoj temperaturi u Hrvatskoj, 33.2 °C. Nad Europom se nadvila toplinska kupola koja je glavni uzrok ekstremnih temperatura.

Riječ je o velikoj anticikloni, području povišenog tlaka zraka koja omogućuje da se topli zrak gomila ispod nje, a zbog toga je osjećaj kao da se "kuhamo u loncu".

Foto: DHMZ

Meteorolozi su za četvrtak prognozirali sunčano i vruće vrijeme. Atmosfera je zamućena, navode iz DHMZ-a, a povremeno u unutrašnjosti ima više oblaka. Vjetar većinom slab.

Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji poslijepodne ponegdje prolazno i jak. Danju vruće uz najvišu temperaturu uglavnom između 32 i 36 °C, u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice i malo višu.

Zadar: Kupanje na plaži Uskok | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U petak crveni alarm

Kako se čini, toplinski val imat će svoje 'najgore' u petak za kada su upaljeni crveni meteoalarmi za tri regije, a nastavit će se i u subotu. DHMZ je za četvrtak najavio umjerenu opasnost od toplinskog vala za sve regije osim kninske, riječke i splitske regije gdje je na snazi narančasto upozorenje koje predstavlja veliku opasnost od toplinskog vala.

Foto: DHMZ

U petak se očekuje barem djelomice sunčano i vruće uz vrhunac toplinskog vala, navode meteorolozi. Lokalno u unutrašnjosti prema večeri i u noći mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i izraženiji. Vjetar većinom slab, prolazno do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28 °C. Meteorolozi navode kako će u petak biti najtoplije, uz dnevnu temperaturu od 35 do 40 °C. Za vikend će pak temperatura ipak biti niža.

Zrak koji ovih dana pritječe nad Hrvatsku i stvara fenomen 'toplinske kupole' ne donosi samo temperature preko 35 stupnjeva nego i pijesak, kojeg će osobito biti u petak. Objavio je to i DHMZ. GeoSphere Austria objavio je animaciju dolaska saharskog pijeska.

POGLEDAJTE VIDEO: