U Splitu je sve više beskućnika: Srame se, spavaju na plaži, po cesti. Prije virusa imali su posao

Porast beskućnika te osoba koje traže donacije u hrani bilježi i Split. Udruzi MoSt građani dojavljuju da vide ljude kako spavaju po cesti, na plaži, a tko može - u autu. Posla nema ni za koga. Ni onog povremenog...

<p>Zbog pandemije korona virusa uvećao se znatno broj Hrvata u pučkim kuhinjama. Na nekim mjestima i udvostručio. Zagreb, Zadar, Pula, Osijek, Rijeka... Posvuda je isto. Udruge kakva je splitski MoST ili dobročinitelji poput fratara na zagrebačkom Sv. Duhu brinu se za ljude koji si više ne mogu osigurati topli obrok ili im treba krov nad glavom. Korona ih je dotukla.</p><p>- Imali smo mnogo poziva proteklih dana, a stižu i poruke putem Facebook stranice ili e-mailovi. Ljudi jave da netko spava u autu, na plaži... Evo, jutros nas je zvala žena, radi na Zapadnoj obali, gdje je primijetila da već danima čovjek ondje spava. Definitivno je više ljudi na ulici. Povećali su se i upiti za hranom - kaže nam Dado Lelas iz splitske udruge MoSt, koja vodi prihvatilište.</p><p>- Prije pandemije imali smo odličnu situaciju. Došao bi nam čovjek, zatražio pomoć i ako je sve u redu, našli bismo mu posao u roku od jednog dana. Imali smo toliko ponuda poslodavaca da je to bilo nenormalno. Znalo se dogoditi i da u prihvatilištu imamo čak dva, tri kreveta viška. Ali evo, ovo ljeto nismo nikoga uspjeli zaposliti. Ni na povremene poslove. Sve zbog krize. Tako da su i ti ljudi ostali kod nas. Uzevši sve u obzir, čini se da će zima biti teška - kaže nam Dado.</p><p>Ove godine dobili su od deset do 15 novih, stalnih korisnika. U njih ne ubrajaju one koji ne žele surađivati i ne žele primati nikakvu pomoć.</p><p>- To je baš za Split specifično. Eventualno uzmu vreću za spavanje ili deku i to je to, drugo ništa ne žele - objašnjava Lelas.</p><p>Kaže da su novi beskućnici često povučeni, skrivaju se i kad stižu donacije u prihvatilište, a posebno se boje da ih netko ne objavi na društvenim mrežama.</p><p>- Bježe da ih se ne vidi. Teško je i njima prihvatiti da su tu. Nije to lagan postupak - poručuje voditelj prihvatilišta koje broji 35 kreveta, a trenutačno skrbi o pedesetak osoba.</p><p>U Caritasu Splitsko-makarske nadbiskupije kažu nam da pomažu gotovo 800 obitelji, odnosno 3000 osoba...</p><p>- Uz naše redovne korisnike primijetili smo kako uslijed pandemije dolaze, nažalost, i nove obitelji u kojima su jedan ili oba roditelja ostala bez posla. Do jučer su te obitelji imale posao, dom i topli obrok, a odjednom su ostale bez ičega. Tijekom lockdowna u dva mjeseca podijeljeno je 3000 paketa hrane, što je bio ukupan broj podijeljenih paketa tijekom cijele prethodne godine. Također, uz pomoć volontera dostavljali smo pakete hrane na kućne adrese.</p><p>Nažalost, osim porasta broja korisnika koji trebaju našu pomoć promijenio se i njihov profil. Sve je više obitelji koje dolaze po svoj obrok u našu pučku kuhinju - rekli su nam u splitskom Caritasu.</p><p>Dan ranije zagrebački franjevci rekli su nam da se broj obroka u pučkoj kuhinji udvostručio otkako je počela pandemija. Prije su spravljali 300, a sad oko 600 obroka na dan.</p><p>Fra Vladimir Vidović, voditelj pučke kuhinje, u humanitarnoj akciji “Obrok za obrok” u utorak je otvorio adventsku kućicu Kod fratara, u “drive in” obliku, ispred pučke kuhinje na adresi Sveti Duh 33 u Zagrebu. Kupite li tamo jedan obrok, osigurat ćete besplatni za nekoga tko si to ne može priuštiti.</p><p>U Osijeku su, kažu nam, na oko 125-130 obroka dnevno, ali prije korone nisu imali slučajeva da, primjerice, četiri samohrane majke s djecom dolaze po obrok, kao sad.</p><p>U Rijeci 83 djece svakodnevno dnevni topli obrok dobiva iz pučke kuhinje. Najmlađi korisnik je dijete od 16 mjeseci.</p><p>- Trenutačno imamo 260 korisnika - kaže nam Ružica Ninić, zamjenica ravnatelja riječkog Centra za socijalnu skrb.</p>