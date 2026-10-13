U Splitu radovi na pročistaču pitke vode napreduju, najavljeno poskupljenje vode

Radovi na pročistaču pitke vode Jadro na Majdanu u Solinu u visokoj su fazi izgradnje, završetak radova i puštanje u probni rad trebali bi biti idućeg ljeta, a građani sa splitskog područja mogli bi ubuduće plaćati 20 posto skuplju vodnu naknadu.

Splitski grad​onačelnik Tomislav Šuta najavio je u utorak prilikom obilaska gradilišta da bi pročistač trebao proraditi idućeg ljeta, kada će građani Splita i okolice dobiti pročišćenu vodu prema najvišim standardima, jer se radi o jednom od najboljih pročistača u zemljama EU-a.

"U sklopu splitske aglomeracije Solina i Kaštela ulaže se pola milijuna eura i na području Splita i Solina oko 300 milijuna eura. Paralelno se gradi pročistač otpadnih voda vrijedan 100 milijuna eura na TTTS- u i gradi vodoopskrba i odvodnja. Ti projekti će poboljšati kvalitetu života građana u 21. stoljeću", rekao je Šuta.

​Direktor splitskog Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić​ kaže da je na gradilištu pročistača do sada izvedeno više od polovice građevinskih radova, a plan im je do kraja godine završiti konstrukciju vanjskog objekta i postaviti krov.

"Zadovoljni smo kako se odvijaju radovi, ovim projektom će se kvalitetno riješiti problem koji nastaje nakon većih kiša. Dobit ćemo kvalitetniju i sigurnu vodoopskrbu svih 365 dana u godini na području Splita i okolice", ustvrdio je Perić.

Što se tiče gubitka u vodoopskrbnoj mreži, on iznosi nešto manje od 60 posto, što je prosjek Hrvatske.

Dodao je kako se radi i na alternativi Jadru, to su rijeka Ruda i Peručko jezero, napravljena je studijska analiza, a projekt izvode Hrvatske vode.

Perić je također potvrdio da će poskupiti vodna nakanda, vjerojatno za oko 20 posto. Tako bi ubuduće prosječna obitelj, koja sada plaća naknadu oko 23 eura, za to izdvajala 30-ak eura.

Pročistač pitke vode nalazi se uz samo Izletište Jadro, kada bude gotov koristit će ga više od 250.000 stanovnika šireg splitskog područja, a u turističkoj sezoni i do 400.000 ljudi.

Vrijednost projekta je veća od 40 milijuna, što je financirano sredstvima EU-a. Rok izgradnje je dvije godine, radovi su počeli u siječnju, a nakon početka rada 12 mjeseci će raditi probno.