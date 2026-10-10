Zagrepčani masovno pune boce na ovom izvoru, a nalaz nije dobar: Ta voda nije za piće!

Nalaz analize vode s prirodnog izvora u zagrebačkim Talanima, koju je na ispitivanje dao građanin i proslijedio ga Hini, pokazao je prisutnost koliformnih bakterija i crijevnih enterokoka, a Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" upozorio je da voda nije za piće. Riječ je o izvoru na koji građani svakodnevno dolaze puniti boce vodom, no prirodni izvori koji nisu uključeni u javni vodoopskrbni sustav nisu podvrgnuti kontinuiranoj kontroli i dezinfekciji.

Prema nalazu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" od 18. kolovoza, u uzorku vode s izvora u Mikulićima izmjereno je 76 koliformnih bakterija na 100 mililitara vode, dok je broj crijevnih enterokoka iznosio devet na 100 mililitara.

Bakterija Escherichia coli nije pronađena u mjerljivoj količini, a u uzorku nije utvrđena ni prisutnost bakterije Pseudomonas aeruginosa.

Iz Zavoda ističu da ne provode sustavni monitoring prirodnih izvora koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, jer takva obveza nije propisana važećim zakonima. Uzorkovanja i analize takvih izvora provode se na zahtjev građana, upravitelja područja ili drugih naručitelja.

U konkretnom slučaju Zavod napominje da se rezultati odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Ako uzorkovanje nisu proveli njegovi djelatnici, Zavod ne može neovisno potvrditi da je uzorak doista uzet na navedenom izvoru, nego se oslanja na podatke koje je dostavio naručitelj analize.

"S obzirom na to da se radi o izvoru koji nije u sustavu javne vodoopskrbe, gdje je izostala dezinfekcija vode i ne provodi se kontinuirano, za očekivati je da će voda sadržavati povećani broj mikrobioloških pokazatelja. Bakterije u vodu dospijevaju iz okoliša", objasnili su iz Zavoda.

Na prirodnim izvorima izvan sustava javne vodoopskrbe nema kontinuirane dezinfekcije

Prema dostavljenom nalazu, u vodi su pronađene koliformne bakterije i crijevni enterokoki. Iz Zavoda pojašnjavaju da se kod mikrobioloških pokazatelja ne govori o koncentracijama, nego o broju izoliranih bakterija.

"U vodi za ljudsku potrošnju ne smiju biti prisutne takve bakterije, kao ni druge patogene bakterije", navode iz Zavoda. Budući da na prirodnim izvorima izvan sustava javne vodoopskrbe nema kontinuirane dezinfekcije, očekivano je da voda može sadržavati povećan broj mikrobioloških pokazatelja.

Koliformne bakterije mogu ukazivati na mikrobiološko onečišćenje, ali nisu specifičan pokazatelj fekalnog onečišćenja te su često prirodno prisutne u okolišu, tlu i vodi. Crijevni, odnosno fekalni enterokoki važan su pokazatelj fekalnog onečišćenja i mogu ukazivati na dugotrajniju prisutnost onečišćenja.

Konzumacija mikrobiološki onečišćene vode može predstavljati zdravstveni rizik, a moguće posljedice ovise o vrsti pronađenih bakterija, njihovoj količini, trajanju i intenzitetu izloženosti te načinu korištenja vode.

Mogu se pojaviti mučnina, povraćanje, proljev i bolovi u trbuhu, dok stvarni stupanj zdravstvenog rizika nije moguće utvrditi samo na temelju jednog nalaza. Za njegovu procjenu potrebni su višekratni rezultati laboratorijskih analiza i praćenje zdravstvenih pokazatelja kod izloženih osoba.

Iz 'Štampara' stoga navode da na takve izvore treba postaviti oznaku da voda nije zdravstveno ispravna i da nije za piće. Građanima preporučuju korištenje isključivo vode iz javnog vodoopskrbnog sustava koja se redovito kontrolira.

"Kako nema pravne osobe koja upravlja izvorom, oznaku stavlja predstavnik mjesnog odbora ili djelatnici Parka prirode Medvednica ako se izvor nalazi na tom području", poručili su.

Park prirode Medvednica: ​​​​​'Izvori nisu registrirani niti namijenjeni za opskrbu stanovništva

Iz Javne ustanove Park prirode Medvednica također upozoravaju na oprez. Navode da prirodni izvori na Medvednici nisu dio javnog sustava vodoopskrbe te da je njihova kvaliteta podložna promjenama zbog vremenskih prilika, kretanja životinja i ljudskog djelovanja.

Park prirode Medvednica ne provodi kontrolu kvalitete vode za piće na prirodnim izvorima, a izvori na području Parka službeno nisu registrirani niti namijenjeni za opskrbu stanovništva vodom za ljudsku potrošnju.

Iz Parka navode kako će na izvoru postaviti vidljivu oznaku s upozorenjem da voda nije za piće, u suradnji s Hrvatskim šumama, koje gospodare državnim šumama na području na kojem se izvor nalazi. Preporuku građanima da ne koriste vodu s izvora objavit će i na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama.

"Naša Ustanova nije stručna i kompetentna za tumačenje potencijalnih uzroka pojave koliformnih bakterija i crijevnih enterokoka iako su najčešće povezani s ispiranjem tla nakon obilnih oborina, procjeđivanjem otpadnih voda iz okolnih crnih jama ili antropogenim utjecajem", poručili su iz Parka.

Kroz projekt koji će se provoditi od ožujka 2026. do ožujka 2029. godine Park prirode Medvednica planira, među ostalim, restauraciju triju vodenih staništa te uzorkovanje vode prije i nakon zahvata, a potom jednom godišnje, u suradnji s nadležnim institucijama.

Na području Medvednice ranije su također zabilježeni problemi s mikrobiološkom kvalitetom vode. Iz Parka su naveli da su i ranija istraživanja znanstvenika pokazivala slične rezultate, a na Kraljičinom zdencu otkrivena je i Escherichia coli (E. coli), bakterija koja je pokazatelj svježeg fekalnog onečišćenja vode.

Prema informacijama iz medija, u još jednom uzorku vode s izvora kod Kraljičina zdenca na Medvednici pronađene su bakterije Escherichia coli, crijevni enterokoki i velik broj koliformnih bakterija, a Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” potvrdio je autentičnost tog laboratorijskog nalaza.

Prema objavljenim podacima, analiza je pokazala 18 bakterija Escherichia coli i osam crijevnih enterokoka na 100 mililitara vode, dok je broj koliformnih bakterija premašio 2420 na 100 mililitara. Svi su ti rezultati u nalazu označeni kao nesukladni.