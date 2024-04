U Splitu studira 300 studenata starijih od 40 godina: Najstarija studentica je 73-godišnjakinja!

Da godine nisu nikakva zapreka za obrazovanje, zna se odavno, a podaci sa splitskog sveučilišta pokazuju da je sve više onih koji se školovanju posvećuju i u mirovini. Tako informativna agencija Hina donosi članak o starijim studentima u Splitu, gdje onih starijih od 40 godina ima više od 300.

Radi se o izvanrednim studentima koji, osim iz Dalmacije, dolaze iz Vukovara, Zagreba, Samobora, Slatine, Rijeke, Omišlja, Medulina, Bjelovara, Koprivnice, Đurđevca, Jastrebarskog, Karlovca, Slavonskog Broda, Velike Gorice, Osijeka, Virovitice, Pule i Siska. Ukupno ih je iz 59 općina i gradova Hrvatske, a uz njih ispite polaže i pet stranih državljana, iz Podgorice, Mostara, Jajca, Skopja i Kopera.

N​ajstariji studenti su 73-godišnjakinja na Katoličko-bogoslovnom fakultetu i 66-godišnjak na Mediteranskoj poljoprivredi.

Žele napredovati u poslu

Kako je Hini kazao prorektor za studente, nastavu i poslovanje Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić Bilan, za tu kategoriju studenata ne vode posebnu evidenciju već zasebno tretiraju studente koji su završili srednju školu prije 2010. godine, jer tada još nije bilo državne mature. Ti studenti imaju posebnu kvotu jer se ne mogu upisati preko sustava "Postani student" budući da ih se ne može valorizirati. Za njih je uveden zasebni klasifikacijski postupak, a među njima ima i onih s preko 40 godina života.

- Dio takvih studenata upisuje studij zbog toga što im treba viša razina obrazovanja, jer su ranije završili nekadašnju višu školu, no ipak je više onih koji se odluče na proces cjeloživotnog obrazovanja. To je ono što se prije nazivalo - tečaj koji se upisivao u radnu knjižicu, a sada je to sustav cjeloživotnog obrazovanja, gdje se stječu kompetencije potrebne za posao i dobiva odgovarajuća diploma - kaže Koceić Bilan.

Predaniji su i odgovorniji

Kako ističe, stariji studenti su predaniji, marljiviji i odgovorniji. Kad se već odluče na takav poduhvat, i oni mogu briljirati. Sami studenti kažu kako su fakultete upisali uglavnom radi napredovanja na poslovima koje rade. Zadovoljni su uvjetima studiranja i pokušavaju na razne načine uskladiti svoje radne i studentske obveze. Iako to nije pravilo, među boljim studentima prednjače žene koje kraće studiraju i brže stječu željenu diplomu. Manji dio starijih studenata već ima diplome srodnih ili drugih fakulteta, no ipak se dio njih žali da su djelomično diskriminirani zbog svojih godina.

I državnu maturu polaže sve više pristupnika u zrelijoj dobi. Ove godine prijavilo ih se 25 starijih od 40 godina, a među njima je i jedan 61-godišnjak. Onih koji su završili srednju školu prije 2010., a prijavili su se za maturu je 382.