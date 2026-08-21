Njih traže i zbog krađe Livajina električnog bicikla od 10.000 €? Policija objavila fotografije

Policijska uprava splitsko-dalmatinska zatražila je pomoć građana u identificiranju više osoba..

"U Splitu, 17. kolovoza 2026. počinjeno je kazneno djelo krađe električnog bicikla. Na fotografijama su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu", stoji u objavi policije...

Foto: PU splitsko dalmatinska

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 - poručuju iz policije.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Također, informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr.

- Osobe imaju saznanja o krađi koja se dogodila na području Firula u poslijepodnevnim satima 17. kolovoza. Bicikl je ukraden iz Cvjetne ulice - kažu nam iz policije.

Pronađu li ih, utvrdit će se jesu li i oni iza krađe električnog bicikla zvijezde Hajduka, Marka Livaje. Njegova 'pila' od 10.000 eura 'nestala' je također nedavno u Splitu. Prema nepotvrđenim informacijama, nestao je na Zvončacu.