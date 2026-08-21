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OGLASILA SE POLICIJA

Njih traže i zbog krađe Livajina električnog bicikla od 10.000 €? Policija objavila fotografije

Piše 24sata,
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Njih traže i zbog krađe Livajina električnog bicikla od 10.000 €? Policija objavila fotografije
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Foto: Policijska uprava splitsko-dalmatinska
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"Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192.", poručuju iz policije

Policijska uprava splitsko-dalmatinska zatražila je pomoć građana u identificiranju više osoba.. 

"U Splitu, 17. kolovoza 2026. počinjeno je kazneno djelo krađe električnog bicikla. Na fotografijama su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu", stoji u objavi policije...

Foto: PU splitsko dalmatinska

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 - poručuju iz policije.

KRAJ OMILJENOG MJESTA Ne vozi auto, sad ni bicikl. Livaji su ukrali 'pilu' od 10.000 eura?!
Ne vozi auto, sad ni bicikl. Livaji su ukrali 'pilu' od 10.000 eura?!
Foto: PU splitsko dalmatinska

Također, informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr.

- Osobe imaju saznanja o krađi koja se dogodila na području Firula u poslijepodnevnim satima 17. kolovoza. Bicikl je ukraden iz Cvjetne ulice - kažu nam iz policije.

Pronađu li ih, utvrdit će se jesu li i oni iza krađe električnog bicikla zvijezde Hajduka, Marka Livaje. Njegova 'pila' od 10.000 eura 'nestala' je također nedavno u Splitu. Prema nepotvrđenim informacijama, nestao je na Zvončacu.

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Komentari 35
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