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Ne vozi auto, sad ni bicikl. Livaji su ukrali 'pilu' od 10.000 eura?!

Piše 24sata,
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Ne vozi auto, sad ni bicikl. Livaji su ukrali 'pilu' od 10.000 eura?!
Foto: Igor Šoban/PIXSELL, Facebook
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Split bruji: Livaji navodno ukraden Rimac Greyp G12S vrijedan i do 10.000 eura, a Garcia poručuje da ga to možda ni ne dira

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Otišao sam iz Hrvatske jako mlad, sa 16 godina. Kad sam se vratio, upisao sam vozački i položio testove, taman negdje kad sam igrao Svjetsko prvenstvo U-19, položio testove, ali rekli su mi da moram sad voziti 35 sati i da će ti sati biti u 7.30 ili u 8 ujutro. Pa sam im rekao da je bolje da ne vozim uopće, ispričao je kapetan Hajduka Marko Livaja (32) prije dvije i pol godine pa nedugo nakon toga od klupskog sponzora dobio: ključeve automobila.

Koliko je poznato javnosti, auto ne vozi, glavno prijevozno sredstvo mu je bicikl, a Splitom kruži informacija kako su mu ga prije nekoliko dana ukrali. I to ne bilo kakav model, već električni, koji stoji i do 10.000 eura. Prema nepotvrđenim informacijama, nestao je na Zvončacu, kraj terena sa skalinom, gdje rado zaigra na male branke. Trener Gonzalo Garcia je na pitanje o krađi bicikla odgovorio:

Foto: Facebook

- Ne znam je li to istina. Ali ako jest, neće ga puno pogoditi. Sretan je i povezaniji sa suigračima više nego prije. Nije uvijek istina ono što se priča okolo - rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia na pitanje o mogućoj krađi, dok Split bruji o mogućim krivcima.

Rimac Greyp G12S, model kakav je navodno posjedovao Livaja, hibrid je električnog bicikla i laganog motocikla za čiju vožnju nije potrebno posjedovati vozačku dovzolu za motocikl. Maksimalna brzina mu je 70 km/h, na jednom punjenju može prijeći do 120 kilometara, cijena mu doseže od 8300 za osnovne modele do više od 10.000 eura uz neke naprednije funkcije i personalizaciju.

Foto: Rimac automobili

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Komentari 11
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