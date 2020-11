U Srbiji ubio dvogodišnju curicu, dobio 40 godina zatvora

Ubojica se kobne noći vratio iz izlaska, a naživciralo ga je to što je djevojčica plakala. Počeo ju je udarati sve dok nije prestala disati, a zatim ju je odveo u bolnicu i rekao da je pala s terase

<p>Zoran Albić (25) optužen je da je ubio dvogodišnju kćer svoje djevojke. Viši sud u Negotinu danas mu je odredio kaznu od 40 godina zatvora. </p><p>Navodno, on se kobne noći vratio iz izlaska, a naživciralo ga je to što je djevojčica plakala. Premlatio ju je pred majkom. </p><p>- Kada je shvatio da dijete ne diše odnijeli su je u bolnicu i rekli kako je pala s terase. Malena je preminula, a liječnici su pozvali policiju shvativši da se stravične ozlijede nisu poklapale s pričom ubojice - rekli su izvori za<a href="https://www.kurir.rs/crna-hronika/3573121/doneta-presuda-za-stravican-zlocin-u-prahovu-albicu-40-godina-robije-za-ubistvo-male-lune" target="_blank"> Kurir.rs</a>. </p><p>Podsjetimo, stravičan zločin dogodio se prošle godine u ožujku u mjestu Prahovo, kada je Albić nesretnu djevojčicu pretukao do smrti.</p><h2>Ona ponovno trudna</h2><p>Poslije smrti dvogodišnjakinje uhićeni su i majka i njezin dečko.</p><p>Majka je sklopila dogovor sa sudom te je osuđena na osam godina zatvora zbog nepružanja pomoći nemoćnom djetetu. </p><p>Zanimljivo je da se nakon izlaska iz pritvora pomirila s ocem djevojčice i da sada očekuju drugo dijete iako ona odslužuje kaznu. </p>