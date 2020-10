Suđenje ubojici maloljetnice: 'Kada me prestao tući, ugledala sam krvavu kćer kako leži'

Na riječkom Županijskom sudu počelo je suđenje ubojici maloljetnice iz Malog Lošinja. Prvo je nasrnuo na njezinu majku, a kad ju je 16-godišnjakinja pokušala obraniti, izbo ju je nožem.

<p>Ne osjećam se krivim, izjasnio se <strong>Branko Rafajac (41)</strong>, osumnjičen za teško <strong>ubojstvo djevojke (16) u Malom Lošinju </strong>sredinom veljače ove godine, koji je u pratnji policijskih službenika, iz istražnog zatvora, gdje se nalazi od uhićenja, doveden u riječki Županijski sud gdje mu je u ponedjeljak počelo suđenje. </p><p>Rafajca sumnjiče da je 14. veljače 2020. oko 6,25 upao u kuću u kojoj je maloljetnica živjela s roditeljima, napao njezinu majku, a kada ju je djevojka krenula braniti, izbo ju je nožem zadavši joj ubodnu ranu u lijevu gornju stranu prsa, uslijed čega je nesretnica preminula na mjestu.</p><h2>Htjela je obraniti majku</h2><p>Podsjetimo, užas iz najcrnje noćne more, u kojoj je mahniti susjed <strong>pred očima majke</strong> nožem ubio njezinu 16-godišnju kćer, dogodio se neposredno nakon što se nesretna djevojčica spremila za odlazak školu, a majka ispijala prvu jutarnju kavu.</p><p>Trebao je to biti dan kao i svaki drugi, no pretvorio se u tragediju koja se nije smjela dogoditi i u kojoj je djevojka bila žrtva ubilačke sile kojoj nije dala ni najmanjeg povoda. </p><p>Ubojica je u tiho jutro došao do zgrade u Ulici lošinjskih brodograditelja i <strong>bez ikakvog povoda</strong>, vičući prvo nožem nasrnuo na majku, a kada ju je siroto dijete krenulo zaštititi, nožem joj je zadao smrtonosne udarce od kojih je klonula na tlo.</p><p>Unatoč naporima liječnika da spase nasumičnu, slučajnu žrtvu nezapamćenog zločina na otoku, djevojci, nažalost <strong>nije bilo spasa.</strong></p><h2>Napao me, vidjela sam kćer, zamahnuo je prema njoj...</h2><p>- S najmlađom kćeri taj dan trebala sam ići kod pedijatrice. U jednom trenutku pogledala sam na sat i bilo je 6:20 sati kad su zalupila bočna vrata i nepoznati čovjek je uletio u dvorište. Vikao je i psovao, tražio ženu, govorio ‘di si, izađi, dođi’. Pratila sam ga pogledom, a on se praktički u sekundi stvorio ispred mene. Rekla sam mu - nema tu tvoje žene.</p><p>- Napao me, osjećala sam pritisak na ramenu, pokrila glavu. Krajičkom oka vidjela sam kako mi kćer izlazi. Ne znam da li ju je čuo ili osjetio, okrenuo se i zamahnuo rukom prema njoj. Krenula sam da ga odmaknem, uhvatio me za šiške i drmao glavom, nečim tupim i okruglastim me lupao po glavi i čupao. Tada me pustio i osjetila sam da mi nešto curi te vidjela krv. Okrenula sam se i vidjela kako mi kći leži na boku. Mislila sam da je pala i da se udarila glavom. Kad sam ju pridigla počela joj je iz ustiju i nosa teći krv. Tu sam počela vrištati da se zove hitna. Vikala sam susjedi neka dođu brzo. Meni je to izgledalo kao cijela vječnost. Davala sam joj umjetno disanje, pokušala masirati srce, a onda je došla policija i hitna - svjedočila je potresena majka djevojčice. </p><h2>Ubojica dobro poznat policiji</h2><p>Obitelj nesretne djevojčice <strong>uopće nije poznavala ubojicu, </strong>koji se na Mali Lošinj doselio iz Osijeka te u policijskog evidenciji prikupio <strong>šarolik spektar prijava</strong>, među kojima i za zlouporabu droga, nasilje u obitelji nad bivšom partnericom te niz prekršaja iz Zakona protiv narušavanja javnog reda i mira.</p><p>Od siječnja 2020. evidentiran je i u Centru za socijalnu skrb Cres-Lošinj gdje su poduzete sve radnje u skladu sa zakonskim ovlastima i kompetencijama te isto zatraženo od ostalih službi iz međuresornih ministarstava.</p><p>Također, sam ubojica nije skrivao ni da je bio čest gost psihijatrije, što je spominjao u čudnim i nepovezanim objavama, punim nasilja i nelogičnih teorija na svom Facebook profilu, u kojima je optuživao i "obračunavao" se sa policijom, vatrogascima...</p><h2>Motiv je još nepoznat</h2><p>– U Mali Lošinj došli smo sa zadatkom prije osam godina, niste nas ni primijetili do prije četiri godine ili bar pojmili kao nekakvu smetnju kriminalnoj hobotnici koju smo raskrinkali, a ovo sam vam poručio tada, kao što vam poručujem uz moje kolege i sada. Odraditi fijuke sa teškim posljedicama i očuvati mir unatoč grozomornim akcijama stranih upada na naš teritorij, e to je suština i vještina koja se dobiva jebenom obukom i još jebenijom osobnom odlukom, da sudjelujete u takvim akcijama - napisao je <strong>Branko Rafajac</strong> četiri dana prije ubojstva.</p><p>Potkraj siječnja pojadao se i kako ga je zaustavila i legitimirala policijska patrola i "tri sata maltretirala provjeravajući njegovo psihofizičko stanje" te najavio kako 13.veljače (dan prije ubojstva) ima zakazanu sudsku raspravu te da slijedi "tuk na utuk čiju je igru zakuhao načelnik s otoka".</p><p>Je li je na sudu taj dan pošlo po zlu pa se nakon ročišta napio i po povratku kući u zoru odlučio svoj bijes iskaliti nad nedužnim osobama te koji je motiv ovog suludog pohoda, možda razjasni suđenje, koje se nastavlja u utorak.</p>