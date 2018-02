U Srbiji je politički poželjno sve hrvatsko povezivati s ustaškim

Objekti smo negativnih politika, objekti smo prešućivanja, na dan zajednice kod nas 15. prosinca nije došao ni portir iz jedne ustanove, država vam šalje jasnu poruku da nismo dostojni odaziva dok na pravoslavni Božić u Hrvatskoj stiže cijeli hrvatski državni vrh, kazao je o odnosu prema Hrvatima u Vojvodini Tomislav Žigmanov.

Predsjednik tamošnjeg Demokratskog saveza Hrvata gostujući u emisiji Nedjeljom u dva istaknuo je kako u Vojvodini žive najsiromašniji Hrvati na svijetu.

- Treba imati u vidu širi društveni kontekst, mi smo najsiromašniji Hrvati na svijetu jer smo dio države koja ima najmanji BDP u Europi. Živite u državi u kojoj se učestalije ono hrvatsko veže uz posve negativno, postalo je politički poželjno uz hrvatsko povezivati ono ustaško, radi se negativna politika. To je ambijent u kojem se ne možete osjećati ugodno - kazao je.

Sutrašnji je posjet srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj, smatra, i više nego potreban.

- Neodrživo je da dvije države koje imaju iste ciljeve nemaju suradnju ni izravnu komunikaciju na najvišim razinama, to je više nego potrebno i korisno, pridonijet će odnosima i bit će u funkciji rješavanja određenih problema - kazao je Žigmanov.

Istaknuo je pak da bi se on na Vučićevom mjestu ispričao kada je riječ o njegovim izjavama u Glini te govorima o Velikoj Srbiji.

- Isprika je najmanje što se može očekivati - kazao je.

Prisjetio se vremena kad su na vlasti bili Zoran Đinđić ili Boris Tadić rekavši kako su se stvari otad sigurno promijenile. Za Vučića kaže da je političar koji je evoluirao.

- On je političar koji je evoluirao, od jednog euroskeptika do onoga što se događa na planu europskih integracija, on je postao lider zemlje koju vodi u EU. Kada je u pitanju rat kao način rješavanja problema, i tu vidimo određene pomake. Je li to učinio iz iskrenog uvjerenja to su pitanja za njega, no ne može se osporiti činjenica da je radikalno promijenio svoju političku praksu - kaže Žigmanov koji je inače profesor filozofije, a piše i haiku poeziju.