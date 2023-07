U subotu sunčano i vruće. Sutra nas očekuje nagla promjena! Upaljen meteoalarm u 5 regija

DHMZ piše kako će danas prevladavati sunčano i vruće vrijeme, na kopnu ponegdje uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne u gorju i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno može pasti poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 °C.

Za sutra prognoziraju u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna od 24 do 29, na moru između 28 i 32 °C.

Foto: DHMZ

Što se upozorenja tiče, danas je u Hrvatskoj sve mirno, a za sutra je upaljen žuti meteoalarm za pet regija i to riječku, gospićku, zagrebačku, karlovačku i osječku. Kako navode, opasnost je od grmljavinskog nevremena koje bi Hrvatsku mogli pogoditi već i kroz noć.