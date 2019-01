U sudaru helikoptera i malog aviona u Italiji sedmero mrtvih

Još dva tijela pronađena su u subotu na talijanskom alpskom glečeru gdje se helikopter sudario s malim zrakoplovom, čime se broj smrtno stradalih u nesreći popeo na sedam, potvrdio je glasnogovornik nacionalnog tijela za spašavanje s alpskih stijena i spilja (CNSAS).

Među petero smrtno stradalih u helikopteru je i 49-godišnji Nijemac koji je radio kao lokalni planinski vodič, a dvije su osobe nastradale u zrakoplovu, javila je novinska agencija ANSA.

Italian alpine rescue officials say five people have been killed in a midair collision between a small tourist airplane...

Sudar se dogodio u petak popodne nad glečerom Rutor, u sjeverozapadnoj regiji Valle d'Aosta, pored skijaškog odredišta La Thuile, nedaleko od francuske granice.

Pilot u helikopteru druga je identificirana žrtva. Dva preživjela imaju ozbiljne ozljede, jedan je bio u helikopteru a drugi u avionu.

A midair #collision between a small #tourist #airplane and a #helicopter carrying skiers to a #glacier in the northwestern Italian region of Val d'Aosta killed five people Friday, #Italy's national alpine rescue corps said.https://t.co/nuuByY2jxq