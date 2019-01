U sudaru izgorjelo sedam ljudi: Nesreća je izazvana namjerno?

U teškoj prometnoj nesreći u četvrtak popodne na autocesti u Floridi poginulo je čak sedmero ljudi.

Sudarila su se dva tegljača i dva osobna automobila. Od siline udarca kamioni su eksplodirali, gorjelo je 189 litara dizelskog goriva, a prizor je bio stravičan. Nekoliko ljudi je prevezeno u bolnicu.

Absolutely devastating deadly wreck in Alachua County. At least 6 people reported dead and more are in the hospital. Please say a prayer for families involved. https://t.co/Hz57yt29wG Our @cbaileynews is on her way to the scene.@FCN2go pic.twitter.com/dCWdKN9eds