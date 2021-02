Klari\u0107 je jedan\u00a0od rijetkih koji se usudio na ovakav potez, no\u00a0tvrdi kako vi\u0161e nema \u0161to izgubiti.

- Razlozi za\u0161to sam ovo u\u010dinio su vrlo jednostavni. Od prvog dana kada su se zatvorili objekti sam bio protiv njihova zatvaranja jer smatram da su tada ve\u0107 postoje\u0107e mjere bile vi\u0161e nego primjerene - rekao nam je\u00a0Klari\u0107.

- Ostajemo otvoreni danas, ne znamo ni\u0161ta. Imam manje informacija nego vi, zapravo. Malo sam iznena\u0111enja \u0161to ima vi\u0161e policijskih auta nego vje\u017eba\u010da u tereni. Eto, o\u010dito smo opasni -\u00a0rekla je k\u0107er vlasnika teretane.

- Ja im ne vjerujem vi\u0161e. Ako me prevari\u0161 jednom to zna\u010di da si ti kriv, a ako me prevari\u0161 dva puta onda to zna\u010di da sam ja - rekao je vlasnik teretane.\u00a0Strpjet se i tolike mjesece \u017eivjet od minimalca nije podno\u0161ljivo\u00a0- rekao nam je jutros\u00a0Klari\u0107 prije nego ga je policija odvela.

Vlasnik smatra kako je zatvaranje bilo totalno nepotrebno i da ono nije imalo neki efekt.

- Treninzi su bili odr\u017eani u 6 i u 7 sati. A u dvorani je po \u0161est ljudi, po svakom 10 m2. Po\u0161tuju se neke mjere. Ljudi su do\u0161li svjesni kazni koje mogu dobiti, a do\u0161li su i ljudi koji nisu do\u0161li vje\u017ebati ve\u0107 podr\u017eati me\u00a0 - rekao nam je vlasnik.

- Tu je ve\u0107 preko 100.00 ljudi koji mi \u0161alju poruke podr\u0161ke preko Instagrama i Facebooka, spremni su iza\u0107i i borit se, ljuti su, nervozni. Drago mi je da me podr\u017eavaju ali mi nije drago da su u takvom stanju. Plan je otvoriti opet ako me zatvore. Ne znam kako me mogu zatvoriti, pravno ili \u0161to mogu napraviti, ali da, nastavljam sve dok me fizi\u010dki onemogu\u0107e da vje\u017ebam. To zna\u010di ako me strpaju u zatvor, onda sam u zatvoru - rekao je.