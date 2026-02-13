U teškoj nesreći u Sarajevu je poginuo mladi umjetnik. Sveučilište: Ovo su teški trenuci

Erdoan Morankić (23), student Akademije likovnih umjetnosti i sin Armana Morankića, poznatog glazbenika iz Brčkog, poginuo je u teškoj nesreći u Sarajevu.

Mladić je poginuo nakon što je iz tračnica iskočio tramvaj koji je prevelikom brzinom ušao u zavoj. Tramvaj je probio zaštitnu ogradu i prignječio nesretnog Erdoana.

- Nikada nije prošao da se nije pozdravio. Svima je pomagao i svi su ga hvalili. U šoku smo i ne možemo vjerovati da se to dogodilo - izjava je neimenovanog sugovornika portala "Dnevnog avaza" s Akademije likovnih umjetnosti.

Od Erdoana su se službenom objavom oprostili i sa samog fakulteta.

"S neizmjernom tugom i slomljenim srcima opraštamo se od našeg dragog studenta Erdoana Morankića, studenta III godine Odsjeka za slikarstvo.

Teško je pronaći riječi koje mogu izraziti bol zbog tragičnog gubitka mladog kolege i prijatelja koji je do jučer bio dio naše Akademije, naših svakodnevnih susreta, zajedničkog rada i umjetničkog poziva kojem se s predanošću posvetio. Erdoan je bio prisutan među kolegama i profesorima ne samo kao student, već kao dobra, vrijedna i uvijek nasmijana duša. Njegova toplina, ljudskost, posvećenost i neizmjerni talenat ostavit će trajni trag u našem kolektivu i u sjećanjima svih koji su ga poznavali i voljeli.

Prerani odlazak Erdoana Morankića dolazi kao nenadoknadiv prekid jedne mladosti, jedne prisutnosti koja je donosila život i smisao u naš zajednički prostor. Praznina koja ostaje duboko se osjeća, u tišini koja sada govori više od bilo koje riječi.

U ovim teškim trenucima, u ime Akademije likovnih umjetnosti, naših zaposlenih i studenata, upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama. Dijelimo vašu bol i stojimo uz vas u žalosti.Ostat će s nama u mislima i uspomenama. Počivaj u miru."