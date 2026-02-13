Obavijesti

STRAVA U BIH

Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Uhitili vozača 'tramvaja smrti' u Sarajevu: Djevojka (17) životno ugrožena, amputirali joj nogu...
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Među četiri ozlijeđene osobe najteže je stradala 17-godišnja djevojka Ella Jovanović kojoj su u bolnici morali amputirati nogu a u petak je i dalje bila životno ugrožena.

Admiral

Vozač tramvaja koji je u Sarajevu u četvrtak prouzročio tešku prometnu nesreću uhićen je dok se istraga o okolnostima tragedije u kojoj je jedna osoba poginula a četiri ozlijeđene nastavlja, objavili su petak iz sarajevske policije.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa u vezi sa kaznenim djelom ugrožavanje javnog prometa, slobode je lišen A.K. (1978), vozač tramvaja - stoji u priopćenju MUP-a Sarajevske županije.

Mediji su ranije objavili kako je vozač tramvaja nakon nesreće odmah prebačen na Psihijatrijsku kliniku. Tamo je navodno izjavio kako se ničega ne sjeća.

FOTO Detalji strave u Sarajevu: Morali rezati tramvaj. Muškarac poginuo. Više ozlijeđenih
FOTO Detalji strave u Sarajevu: Morali rezati tramvaj. Muškarac poginuo. Više ozlijeđenih

Istragu o nesreći i dalje vodi županijsko tužiteljstvo a ona uključuje i vještačenje tramvaja koji je pri ulasku u zavoj iskliznuo s tračnica, porušio zaštitnu ogradu na stajalištu i završio na cesti.

Jedina do sada dostupna snimka nesreće pokazuje kako je tramvaj kroz skretnicu prošao velikom brzinom pa je to moglo prouzročiti iskliznuće a svemu je moglo doprinijeti i to što je riječ o starom vozilu čehoslovačke proizvodnje nabavljenom još u razdoblju bivše Jugoslavije.

Iz policije su potvrdili kako je u naletu tramvaja na stajalište smrtno stradao 23-godišnji mladić. Naknadno je objavljeno kako je riječ o Erdoanu Morankiću, studentu druge godine Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Mladi umjetnik (23) poginuo u iskakanju tramvaja u Sarajevu
Mladi umjetnik (23) poginuo u iskakanju tramvaja u Sarajevu

Kolege ga opisuju kao talentiranog mladog umjetnika koji je u ožujku 2025. godine imao prvu izložbu svojih radova u Sarajevu.

Iz Memorijalnog centra u Srebrenici u petak su podsjetili kako je mladi umjetnik radio sa srebreničkom djecom pomažući im da kroz crteže iskažu svoje emocije.

U znak zahvalnosti za sve što je učinio odlučili su kako će stoga u petak u svojoj knjižnici postaviti radove djece Srebrenice nastale upravo tijekom radionice koju je vodio Morankić.

Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Ovi radovi svjedoče o zajedničkom stvaranju, povjerenju i prostoru u kojem umjetnost postaje način povezivanja i dijaloga, te ostaju trajni podsjetnik na Erdoanovu posvećenost, senzibilitet i vjeru u snagu umjetnosti - naveli su u objavi.

Među četiri ozlijeđene osobe najteže je stradala 17-godišnja djevojka Ella Jovanović kojoj su u bolnici morali amputirati nogu a u petak je i dalje bila životno ugrožena.

FOTO Nakon tragične nesreće tramvaj uklonili dizalicom u Sarajevu: Mladić (23) poginuo
FOTO Nakon tragične nesreće tramvaj uklonili dizalicom u Sarajevu: Mladić (23) poginuo

U objavama na mrežnim stranicama povezanim s Katoličkim školskim centrom Sveti Josip u Sarajevu potvrdili su kako je Ella bila njihova učenica.

- Naša draga Ella danas je u mislima i molitvama cijele naše škole. Šaljemo joj svu ljubav, snagu i nadu - napisali su u jednoj od objava.

Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na jednom od sarajevskih mostova osvanuli su natpisi s izrazima potpore djevojci.

- Borba za pravdu, Ella izdrži - pisalo je na transparentu istaknutom u središtu grada u blizini Skenderije

