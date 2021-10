Ministar obrazovanja Radovan Fuchs u Dnevniku N1 komentirao je odluku da sljedeći četvrtak i petak nastava bude online te rekao da te odluke ne bi bilo da imamo visoku procijepljenost te istaknuo:

- Odluku su uz preporuku stručnjaka donijeli lokalni stožeri koji su nas kontaktirali s tim idejama. To je osnovna značajka odluke koja je donesena u svim županijama. Zašto? Zato što imamo dramatičan rast novozaraženih, i to u dječjoj populaciji u prvom redu. Nije to nešto što nismo očekivali. Ukazivali smo da će najvjerojatnije zbog delta soja doći do širenja u učeničkoj populaciji kao što smo u prošlom valu tvrdili da se ne širi unutar škola. Pokazalo se tad da smo bili u pravu jer je udio djece u općoj populaciji pozitivnih bio 0,25 posto. Sad smo prešli 1 posto. Taj rast u tolikoj mjeri nas je iznenadio jer smo u roku od tjedan dana dobili povećanje broja pozitivnih učenika za 100 posto. Od 2.000 prije tjedan dana, sad imamo preko 4.000 - rekao je i istaknuo da odluka nije donesena na razini Vlade.

- Ništa nismo odlučili drugačije, odluka nije donesena na razini Vlade, nego na razini lokalnih stožera. Oni se konzultiraju s Ministarstvom kao i prošle godine. Oni nas imaju i obavezu obavještavati za svaki od ovakvih poteza zatvaranja škola. Zašto se išlo na pristup kojeg su županije donijele, zato da se u ovih 9 dana malo relaksira širenje epidemije jer kad imate tako značajno prisutan virus u pojedinim školama, mogućnost eksplozije je puno veća. Ako škole budu relaksirane desetak dana, najvjerojatnije će se malo usporiti širenje zaraze što ima posljedice na zdravstveni sustav. Nitko ne misli da će ovih 10 dana utišati zarazu, ali određeni predah je bitan u širenju zaraze - kaže.

- Neke županije su najavile da će primijeniti produžetak online nastave i za onaj tjedan iza, i to se događa i dogovara na razinama od situacije do situacije - dodaje ministar koji napominje da smo za ovu situaciju svi odgovorni:

- Svi strahujemo od širenja pandemije, svi smo odgovorni. Da imamo procijepljenost kao Švedska, Engleska i druge zemlje, neke blizu 80%, sigurno ne bismo razmišljali o zatvaranju škola jer ne bismo imali pritisak na zdravstveni sustav, a to je ključno. Hoće li ovakva koncentracija virusa prouzročiti da netko od djece počne obolijevati s težim simptomima, nadam se da neće, ali to su mogućnosti kad imate veliku koncentraciju širenja virusa. Ne razumijem zašto se dječje obrazovanje dovodi u pitanje, a trebalo bi se više cijepiti - poručio je.

Ističe da je moguće da neka škola ipak organizira nastavu licem u lice, te da razumije da roditeljima nije jednostavno, ali i da bi veći problem bila eskalacija zaraze:

- Kad imamo predmetnu nastavu, imamo intenzivnije širenje virusa. Zastupam nastavu licem u lice, ali relaksirajmo škole za kraći period. Ako ovo eksplodira, nitko neće pitati tko može ili ne može biti kod kuće, imat ćemo problem. Iskoristimo ovih tjedan dana da to popusti i nastava će se onda odvijati kako treba - poručio je.