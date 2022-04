U tri tjedna protesta u Rusiji uhićeno je oko 15 tisuća ljudi, a 700 ih je poslano u zatvore

U posljednje se vrijeme sve češće koristi fraza o novom vremenu. Iako živimo u jednom od modernih doba, jednom od onih koja radije gledaju naprijed nego nazad, jednom od onih koja vjeruju da su, unatoč svemu, bolja, kvalitetnija i naprednija od svih prethodnih, dobro je imati na umu da nam sve ovo što imamo nije palo s neba, nego da se netko hrabro izborio za sve blagodati u kojima danas tako bezbrižno uživamo. Hrabrost i odvažnost još od antike slove kao uzvišene vrline te označavaju neustrašivost pred opasnostima i postojanost u osobnim odlukama. Ove karakteristike su ključne kako bi se kroz život koračalo uzdignuta čela. Tko je hrabar ili odvažan, neće se bojati suprotstaviti režimima čiji su jedini argumenti pendreci i zatvorske ćelije. Nije to ništa novo. Gotovo svakodnevno možemo čitati vijesti i pratiti događanja iz cijeloga svijeta o raznim političkim zloupotrebama. Takve informacije odgovaraju slici svijeta, prema kojoj su autoritarni i korumpirani političari sve moćniji, a nada u jednu humaniju alternativu sve neznatnija. No brutalnost i pohlepa samo su jedna, i to ona tamnija strana ove priče. Na drugoj strani stoje ljudi koji unatoč očaju i rezignaciji ne žele odustati od sebe i od svoje zemlje.