U Ukrajini pojačan sanitarni nadzor nakon rušenja brane

DIM PREKRIO I NEW YORK

Kanada se bori s požarima gorim nego 1991. kada je vatra progutala čak 350.000 hektara

Vatra je do sada progutala 460.000 hektara kanadskih šuma što je 110.000 hektara više nego 1991., koja je do jučer bila najgora. Više od 670 vatrogasaca je na terenu no imaju kapacitete za 40, a ne 149 požara