U Varaždinskoj županiji potvrđeno je 247 novih slučajeva zaraze koronavirusom nakon što je testirano 626 osoba, a umrle su dvije osobe, u četvrtak su priopćili iz županijskog Stožera civilne zaštite, dodavši da je povećano zanimanje građana za cijepljenje.

Oporavilo se 126 osoba te je broj aktivnih slučajeva u Varaždinskoj županiji 966.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 119 pacijenata. U jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru je devet osoba.

Dom zdravlja Varaždinske županije u subotu organizira cijepljenje u Ludbregu. Bilo je predviđeno da se cijepljenje provodi od 8 do 11 sati, no zbog povećanog interesa građana bit će organizirano do 16 sati.