U Varaždinskoj županiji u protekla su 24 sata umrle dvije covid pozitivne osobe, a potvrđeno je 112 novih slučajeva zaraze koronavirusom, priopćio je u srijedu županijski Stožer civilne zaštite.

Jučer je testirano 388 osoba.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 77 pacijenata, od kojih je pet u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru.

Oporavilo se 56 osoba pa je broj aktivnih slučajeva 541.

Cijepljenje za veći broj građana Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije organizira danas u podrumu Kirurgije u Općoj bolnici Varaždin od 13 do 18 sati, a na rasporedu je cijepljenje prvom i drugom dozom Moderne te isključivo drugom dozom Pfizera za građane koji su prvi put cijepljeni 23. i 24. rujna.

Dom zdravlja Varaždinske županije organizirat će subotama punktove za cijepljenje izvan Varaždina i to u subotu, 23. listopada u Domu zdravlja u Novom Marofu od 8 do 11 sati, 30. listopada u Domu zdravlja u Ivancu od 8 do 11 sati te 6. studenoga u ludbreškom Domu zdravlja također od 8 do 11 sati.

Predviđena su cjepiva prva doza Pfizer, Moderna i cjepivo Janssen - Johnson & Johnson te druga doza Pfizera i Moderne.

Predviđeno je i cijepljenje dodatnom trećom dozom za osobe koje su imunokompromitirane i imaju preporuku za treću dozu nadležnog specijaliste.

Docjepna „booster" doza predviđena je za osobe starije od 65 godina, sve osobe u dobi od 18 i više godina koje boluju od kroničnih bolesti koje uvećavaju rizik za teže oblike bolesti covid-19, sve osobe u dobi 18 i više godina koje dijele kućanstvo s imunokompromitiranim i izrazito osjetljive osobe, priopćio je Stožer.