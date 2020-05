'Pala' i Josipa Rimac: Uhićenja krenula zbog vjetroelektrana

11:40

Nalazimo se ispred prostorija Hrvatskih šuma u Splitu: Upravo odvode uhićene ljude

[UŽIVO] Pretresi u Hrvatskim šumama se nastavljaju: Sumnja se na malverzacije šefa splitske ispostave [UŽIVO] Pretresi u Hrvatskim šumama se nastavljaju: Sumnja se na malverzacije šefa splitske ispostave Posted by 24sata on Friday, 29 May 2020

- Ja sam branitelj jednog od osumnjičenika. On će biti prebačen u Zagreb, i obavljat će se procedura. On će tamo dati svoju obranu. Napravljena je pretraga prostora i to je sve što vam mogu reći, rekao nam je odvjetnih jednog od uhićenih ljudi iz Hrvatskih šuma.