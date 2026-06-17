U velikoj akciji USKOK-a u Istri 'palo' sedmero ljudi zbog droge

Sedam osoba uhićeno je u četvrtak ujutro na području Poreča u velikoj policijskoj akciji usmjerenoj na suzbijanje trgovine drogom i organiziranog kriminala.

Kako je priopćila Policijska uprava istarska, policijski službenici Službe općeg kriminaliteta u suradnji s USKOK-om provode uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba za koje se sumnja da su sudjelovale u neovlaštenoj proizvodnji i prometu drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Kako neslužbeno doznaje Večernji, u akciji je uhićeno sedmero ljudi zbog sumnje na kaznena djela povezana sa zloporabom droga i pranjem novca.

Riječ je o završnici višemjesečnog kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su istražitelji prikupljali dokaze o djelovanju osumnjičenih. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičenici će biti predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave primorsko-goranske, a protiv njih će USKOK-u biti podnesene kaznene prijave.

Policija zasad ne otkriva više detalja o slučaju, a dodatne informacije o rezultatima akcije očekuju se nakon završetka svih istražnih radnji.