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Nova akcija Uskoka: Uhićenja na području Istre zbog droge

Piše Ivan Štengl,
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Nova akcija Uskoka: Uhićenja na području Istre zbog droge
Foto: 24sata

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

Pu istarska provodi uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, na području Istarske županije.

- Navedene radnje provode se na području Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca - navode u priopćenju.

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

O svemu se oglasila i policija.

- Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave istarske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, započeli su jutros realizaciju  višemjesečnog kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

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