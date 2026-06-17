Nova akcija Uskoka: Uhićenja na području Istre zbog droge

Pu istarska provodi uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, na području Istarske županije.

- Navedene radnje provode se na području Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca - navode u priopćenju.

Uskok će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

O svemu se oglasila i policija.

- Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave istarske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, započeli su jutros realizaciju višemjesečnog kriminalističkog istraživanja kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.