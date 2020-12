U Velikoj Gorici prehlađena žena došla slikati pluća: Odbili su me jer se boje korona virusa

<p><strong>Sandra Kanižaj</strong> jučer je na Facebooku objavila što je doživjela u Domu zdravlja u Velikoj Gorici kada je došla slikati pluća. Kako je napisala, nema koronu, već samo jaku prehladu.</p><p>Nije mogla ući u čekaonicu, već su joj doktorica i sestra preko prozora rekle da će je naručiti za tjedan dana kako bi bile sigurne da nema koronavirus. Osim nje, na slikanje pluća čekalo je još pet bolesnih ljudi s uputnicama, prenosi <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/pacijente-s-uputnicama-salju-doma-i-narucuju-za-tjedan-dana-kako-bi-bili-sigurni-da-nemaju-koronu---630824.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Dnevnik.hr</a>.</p><p>“<em>Danas sam trebala slikati pluća u Velikoj Gorici. Prehladila sam se. Nemam koronu. Doktorica i sestra su se zaključale unutra i nikog ne puštaju unutra. Pitaju me preko prozora što želim i onda mi kažu da možda imam koronu pa me ne žele primiti odmah, mada je sve prazno, nego će me naručiti za tjedan dana pa ako nemam koronu da dođem.</em></p><p><em>Čovjek ispred mene se skoro rasplakao jer je kako on kaže prošli tjedan žena umrla bez korone od upale pluća a nisu je htjeli slikati. Bilo nas je 5 bolesnih sa uputnicama za slikanje pluća. Prvo uopće ne znam otkud im pravo zaključavati vrata i ne puštati ljude unutra nego jadni ljudi kisnu i smrzavaju se ispred vrata.</em></p><p><em>Koliko ja znam dozvoljeno je 10 ljudi u zatvorenom prostoru, a ono nije njihova privatna ambulanta. Dok jedni ginu u zelenoj bolnici drugi su dobro sakrili svoje guzice i ne rade ni ono najosnovnije za što su plaćeni</em>”, napisala je u svom statusu.</p><p>Voditeljica ispostave Doma zdravlja <strong>Ljubica</strong> <strong>Zrno</strong> rekla je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/pacijente-s-uputnicama-salju-doma-i-narucuju-za-tjedan-dana-kako-bi-bili-sigurni-da-nemaju-koronu---630824.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Dnevnik.hr</a> da to nije odluka na razini Doma zdravlja, da oni tako ne rade i da će tražiti očitovanje djelatnika koji su jučer bili u smjeni kada se to dogodilo.</p><p>“To je stvarno nedopustivo i to struci ne služi na čast. I mene je ovo iznenadilo. Pitanje gospođe i njezino ogorčenje je na mjestu. Tražit ću očitovanje djelatnika. Na prvom mjestu mora biti čovjek. Nama dolaze ljudi koji trebaju pomoć”, rekla je Zrno.</p>