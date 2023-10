U Veneciji poginuli Ukrajinci koji su živjeli u Hrvatskoj: 'Još su mi pred očima te divne djevojčice'

Ovo je tragedija kakvu naš kraj ne pamti. Svi tugujemo. I sad su mi pred očima djevojčice koje su stradale, svaki dan sam ih viđao. Tu su se igrale, ispred općine, kroz suze nam je govorio Ante Kovač, načelnik Općine Plitvička jezera.

U toj općini živjelo je petero Ukrajinaca koji su poginuli u stravičnoj nesreći u Veneciji. Riječ je o troje odraslih - Vasilu Lomakinu te Serhiju i Tetjani Berzkorovani - i o dvoje djece: Anastasiji Morozovoj i Dariji Lomakinoj. Podsjetimo, do teške nesreće došlo je u utorak navečer kad je vozač autobusa, iz još neutvrđenih razloga, udario u zaštitnu ogradu na nadvožnjaku u gradiću Mestre. Pri slijetanju se autobus prevrnuo te s desetak metara visine pao na krov na donju cestu. Autobus se potom zapalio. Poginula je 21 osoba. Među njima Hrvatica iz Splita, Ukrajinci, Nijemci, Portugalci, Rumunji...

- Otac jedne poginule djevojčice radi kod nas u gradskom komunalcu. Oni su k nama došli u ovoj godini. Njegova obitelj, djed, baka, supruga i kći, na izlet u Italiju otišli su svojim autom. Tamo su se pridružili turističkoj grupi, autobusom su išli u razgledavanje. I tad su doživjeli tu strašnu nesreću. On je odmah otišao tamo, za djeda i baku odmah je doznao da su poginuli, ozlijeđenu suprugu pronašao je u jednoj bolnici i do zadnjeg trenutka svi smo se nadali da se njihova kći nalazi u nekoj drugoj bolnici i da joj pružaju pomoć, no na kraju je doznao gorku istinu, da se i ona nalazi među preminulima u nesreći - govori Kovač i dodaje da je petak, 6. listopada, proglasio danom žalosti. Dan žalosti obilježit će isticanjem crne zastave i spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Plitvička jezera i drugim javnim zgradama na području općine.

- Iz druge obitelji smrtno su stradali djed i unuka. Suosjećamo s obitelji i s prijateljima smrtno stradalih - rekao je Kovač te istaknuo da je strašna tragedija pogodila sve stanovnike. Pogotovo Ukrajince, kojih u općini Plitvička jezera živi najviše, više od 250.

Za djevojčicama i članovima njene obitelji tuguju i u Osnovnoj školi "Dr. Franjo Tuđman" u Korenici koju su djevojčice pohađale od svibnja ove godine. Jedna je pohađala 5. a druga 7. razred osnovne škole.

- Od kada nas je koordinatorica obavijestila o tragediji, svi smo u šoku. Za djevojčice smo upalili svijeće, no još su mi pred očima, kao da su još tu s nama i sjede u klupama. Izvan sebe sam. Bile su fine djevojčice, još su pohađale pripremnu nastavu. Ovo je tragedija - kazala je Dražena Aračić, ravnateljica škole, i dodala kako je zbog tragedije pedagoginja obavila razgovor s ostalim učenicima u školi.