U Virovitici kreće pilot projekt testiranja na HPV: Uključene su žene u dobi od 20 do 64 godina

U Hrvatskoj svaki dan jedna žena dobije dijagnozu, a svaki treći dan jedna žena umre od raka vrata maternice, zato ovih dana kreće pilot projekt ranog otkrivanja te bolesti koji će se provoditi u samo jednoj županiji - Virovitičko-podravskoj.

Stoga smo razgovarali s dr. Miroslavom Venusom, ravnateljem ZZJZ-a Virovitičko-podravske županije, koji nam je rekao da je ovaj pilot projekt trebao početi ranije, no zbog korone je sve stalo. Zato su sad reaktivirali projekt koji će se provoditi u njihovoj županiji, a kasnije i u cijeloj Hrvatskoj.

Kreće testiranje na HPV

- Ovih dana trebalo bi krenuti uzimanje prvih uzoraka, dakle papa testa, kao i testa na HPV. U petak smo išli po podloge, sad trebamo završiti dokumentaciju i onda krećemo s dijeljenjem podloga za brisove u primarnoj ginekologiji. Uzorke papa testova slat ćemo na analizu u zagrebačku Petrovu, dok ćemo uzorke na test za HPV slati u HZJZ, gdje će njihova mikrobiologija analizirati uzorke. U projekt testiranja na HPV uključene su sve žene u dobi od 20 do 64 godine, dok će se na papa test zvati samo žene u dobi od 20 do 29 godina - kaže dr. Venus.

Navodi kako je projekt jako dobro zamišljen te će se provoditi godinu dana na području njihove županije, kako bi se ustanovilo što ej dobro u projektu, a što ne. Dobre stvari će potom primijeniti i na ostatku Hrvatske.

- To će biti aktivno pozivanje žena, prednost će imati žene koje nisu bile kod ginekologa duže od dvije godine. Osim što će ginekolozi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pozivati pacijentice, probat ćemo do njih doći i preko liječnika obiteljske medicine s obzirom na to da neki timovi ginekologije u primarnoj nemaju svog nositelja pa im se izmjenjuju razni ginekolozi -istaknuo je dr. Venus.

Četvrti najčešći rak kod žena

Treba naglasiti kako je rak vrata maternice i dalje četvrti najčešći rak žena u svojem punom fertilnom kapacitetu (u dobi od 30 do 39 godina), nakon raka dojke, štitnjače i melanoma. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo svake godine prosječno više od 300 žena oboli, a nešto više od 100 žena godišnje umre od raka vrata maternice iako je ta vrsta karcinoma jedna od najpreventabilnijih oblika raka što znači da se u velikoj mjeri može spriječiti otkrivanjem u ranoj fazi te pravodobnim cijepljenjem protiv HPV-a, glavnog uzročnika.

Budući da su usprkos mogućnostima i dosezima moderne medicine, pojavnost i smrtnost raka vrata maternice u zemljama niskog i srednjeg stupnja razvoja i dalje vrlo visoki, tijekom 2020. usvojena je Globalna strategija za ubrzanje eliminacije raka vrata maternice kojoj je cilj da se barem 90 % svih djevojčica mlađih od 15 godina cijepi protiv HPV-a te da 70 % žena u dobi do 35 godina obavi preventivni pregled. Nedavno je na razini Europe usvojen Europski plan protiv raka u kojem se kao nužni koraci navode usvajanje i implementacija organiziranog probira na rak vrata maternice, poboljšanje obuhvata probirom (posebno u zemljama Srednje i Istočne Europe), osigurano je liječenje otkrivenih premalignih i malignih promjena kao i povećanje cijepnog obuhvata na 90% do 2030. godine.

U Hrvatskoj je cijepljenje protiv HPV-a dio redovnog kalendara cijepljenja za učenice i učenika 8. razreda osnovne škole kao i za ostale zainteresirane osobe mlađe od 25 godine (ovisno o dostupnosti cjepiva).

