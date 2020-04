U Vladi predstavili Andriju, asistenta u borbi protiv korone

Kako bi rasteretili telefonske linije, Vlada je pokrenula prvog digitalnog asistenta u borbi protiv korona virusa - Andriju. Ime je dobio po dr. Andriji Štamparu, ocu preventive, na čijim principima i danas počiva javno zdravstvo u cijelom svijetu.

Kako kontaktirati Andriju

Andrija je izrađen na platformi WhatsApp Business API, koristeći globalnu komunikacijsku platformu hrvatske IT tvrtke Infobip. Voditelj projekta je Ministarstvo uprave koje provodi digitalizaciju javne uprave, a na kreiranju rješenja radio je tim stručnjaka predvođen epidemiologom prof.dr.sc. Brankom Kolarićem, uz tehničku i informatičku podršku udruženih snaga domaćih tvrtki Mindsmiths, Neos i Oracle Hrvatska, koje su uz Infobip, članice Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI.

A kako je u utorak na predstavljanju istaknuo predstojnik Ureda predsjednika Vlade, Zvonimir Frka Petešić, svi oni sudjelovali su u kreiranju Andrije bez primanja ikakve naknade, pro bono.

Andrija će na brz i jednostavan način dijagnosticirati vaše zdravstveno stanje i reći vam postoji li šansa da ste zaraženi korona virusom ili ne i pomoći hrvatskim epidemiolozima i cijelom zdravstvenom sustavu u kontroli epidemije COVID-19.

- Uz ono naše glavno oružje, a to su mjere Vladinog stožera civilne zaštite, razmišljali smo kako upotrijebiti i neke druge alate, komunikacijske kanale da bi facilifirali tu društvenu svijest koja je od osnovne važnosti. Ovo naš pokušaj da dođemo do građana, pogotovo mlađim generacijama, da ih facilitiramo i da im naznačimo važnost odgovornog ponašanja. Andrija ne nudi samo općenite odgovore nego personificirana rješenja i omogućava daleko lakši kontakt i pronalaženja relevante adrese za obraćanje o nekakvom problemu. U ovisnosti o težini stanja, on će vas uputiti ili da telefonski pozovete epidemiologa, liječnika ili da idete dalje - istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš naglasivši kako mjere mogu postojati, ali ako ih se svi mi ne pridržavamo, rezultat će izostati.

Frka Petešić poručio je kako je ideja da Andrija pomogne prije svega zdravstvenim radnicima, liječnicima, epidemiolozima u kontroli razvoja epidemije COVID-19.

- Funkcionirat će preko tzv. chatboota na platformi koronavirus.hr i WhatsApp i omogućit će svim korisnicima pametnih telefona da pomoću umjetne inteligencije i algoritama naprave samoprocjenu vlastitog zdravstvenog stanja u vezi ove bolesti. I ako imaju određene simptome ili sumnje, Andrija će im pomoći utvrditi ima li razloga za zabrinutost ili ne, trebaju li se javiti liječnicima ili ne - istaknuo je Frka Petešić pojasnivši kako su pitanja koja ovaj digitalni asistent postavlja svakom korisniku ista onima koja i epidemiolozi postavljaju u ordinaciji.

- Dakle, od danas svaki građanin Hrvatske ima de facto na pristupačan način digitalni oblik te samoprocjene i direktan, brz i jednostavan pristup vrhunskim znastvenim djelatnicima u digitalnom obliku i na taj način postižemo digitalnu pomoć u rasterećivanju zdravstvenog sustava, a to je ono što je danas najvažnije - rekao je.

Branko Kolarić, koji se već 20 godina bavi epidemiologijom, zajedno sa svojim timom stručnjaka je radio na razvoju Andrije, istaknuo je, gledajući primjere dobre prakse u zemljama koje su u početku dobro savladale ovu epidemiju, kao što su Singapur i Južna Koreja.

- Gledali smo što su oni to napravili, a što bismo mi još mogli napraviti. I jedna stvar je bila individualna komunikacija s građanima, koja bi svaki dan dala neki osjećaj da sami komuniciraju sa Stožerom, Vladom ili liječnicima. Okupili smo ekipu i proizveli ovo što se zove Andrija - istaknuo je.

A ideja je krenula zbog zakrčenosti telefonskih linija otkako je epidemija krenula u Hrvatskoj.

- Moji kolege su 24 sata na telefonima i skapavaju od odgovaranja, a jedna osoba može odraditi 50-ak poziva dnevno. Dok Andrija može i 10.000. I to je velika pomoć za zdravstveni sustav da nam ne bude preopterećen - rekao je prof.dr.sc Kolarić apeliravši na građane da ne budu previše kritični odmah u početku jer sustav, dakako, u hodu treba i poboljšati.



- Andrija je mladi asistent, tek je rođen i puno će učiti ovih dana, feedback ćemo ugrađivati svakodnevno. Takvi instrumenti imaju nešto što se zove osjetljivost i specifičnost, a mi smo u početku Andriju napravili vrlo osjetljivim, a manje specifičnim pa će možda neke ljude koji se ne trebaju javiti svojem obiteljskom liječniku ipak uputiti da se jave. Tako da se odmah ispričavam kolegama liječnicima ako će ih zvati zbog Andrije oni koji nemaju stvarno bolest - dodao je.

A kako sve funkcionira? Pošalje se pozdrav na link koji se nalazi na stranici koronavirus.hr i na WhatsAppu se javi Andrija.

- On će prvo utvrditi trebate li Hitnu pomoć sa pitanjima o nemogućnosti disanja, teške boli u prsima, gubljenju svijesti i da li hitno čovjek treba u bolnicu. Ako se utvrdi da čovjek ne treba Hitnu pomoć, sugerirat će da se zbog nabrojanih simptoma treba javiti obiteljskom liječniku, što ranije moguće. Treća razina je utvrditi treba li se javiti obiteljskom liječniku odmah ili to može i kasnije, a četvrta je da ukazuje da nema simptoma koronavirusne bolesti. Cijeli protokol je ugrađen unutra - pojasnio je.

Zoran Šegić iz tvrtke Oracle Hrvatska naglasio je kako ga je iznimno pozitivno iznenadilo i oduševilo u ovom slučaju partnerstvo između realnog sektora i države.

Osnivača tvrtke Mindsmiths i predsjednika udruge za umjetnu inteligenciju, Mislava Malenicu, posebno veseli kako su tijekom ove krize reagirali poduzetnici koji se bave umjernom inteligencijom.

- Andrija je jedan korak unaprijed ili dalje od onoga s čim su izašle druge zemlje u regiji i svijetu, koje su se fokusirale više na to kako da daj neke općenite informacije i savjete. Andrija je zapravo jedan od rijetkih digitalnih asistenata koji će dati i personalizirani savjet. Hrvatska je u ovom trenutku pokazala iznimnu hrabrost - istaknuo je izrazivši nadu da će Andrija označiti početak digitalizacije zdravstva i javne uprave.

Ministar uprave Ivan Malenica istaknuo je kako je digitalizacija proces koji se provodi kroz čitav mandat ove Vlade.

- Kroz sustav e-propusnice dokazali smo da uz velik trud i danonoćan rad možemo povezati nadležna tijela i sustav kako bi omogoćili kompleksne e-usluge našim građanima. Vođenim tim iskustvom i ovim današnjim projektom, razvijat ćemo i već započete projekte i ubaciti u višu brzinu, a očekujem da će nas pratiti i druga tijela javne vlasti - istaknuo je dodavši kako je svaka kriza prilika za novi razvoj.

- Vizija je Ministarstva da digitalni asistent bude virtualni suradnik u upravi za e-Hrvatsku - dodao je Malenica.

Na pitanje kako će se prikupljati podaci, tko će ih obrađivati te hoće li se pratiti građani ovim putem, ministar Malenica poručio je kako je korištenje digitalnog asistenta dobrovoljno i anonimno.

- Građani se ne prate, a podaci koji će se prikljupati bit će dostupni ministarstvu zdravstva - istaknuo je.

