'U Vukovaru će biti više od 500 ljudi, tko im može to zabraniti?'

Tko može zabraniti ljudima koji su izgubili nekoga da dođe u Kolonu. Bit će više ljudi. Onaj dio koji će povesti kolonu, to će biti grupa od 500 ljudi, rekao je predsjednik vukovarskog Savjeta za branitelje

<p>U srijedu se održava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škarbnje, a u sklopu toga bit će i Kolona sjećanja u Vukovaru.</p><p>Kolona sjećanja posljednjih je tjedana izazvala puno polemike zbog toga što će to biti okupljanje od nekoliko stotina ljudi što je za vrijeme pandemije korona virus uglavnom bilo zabranjeno, a predsjednik vukovarskog Savjeta za branitelje <strong>Tomislav Josić</strong>, za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3927292/josic-za-rtl-500-sudionika-kolone-sjecanja-u-vukovaru-pa-samo-je-300-uzvanika-bit-ce-vise-ljudi/" target="_blank">RTL</a> je rekao kako je jasno da će ljudi biti više od 500 koliko je dopušteno.</p><p>- Preporuka je i mislim da bi svi trebali imati maske. Gdje god se skuplja više ljudi, veća je sigurnost ako ljudi imaju maske. Ne vjerujem da će ove godine biti ljudi kao i ranijih godin - kazao je Josić, ali rekao kako će ipak biti više od 500:</p><p>- Mi ćemo imati 300 uzvanika koji će doći iz Zagreba i ne znam ja otkud. Tko može zabraniti ljudima koji su izgubili nekoga da dođe u Kolonu. Bit će više ljudi. Onaj dio koji će povesti kolonu, to će biti grupa od 500 ljudi. Oni koji budu iza, moraju imati odstojanje. Dužnost redara i dužnost svih nas je da upozoravamo sve oko sebe da se držimo odstojanja. Apeliram još jednom na ljude da se drže uputa. Da pokušamo to odraditi i da se poklonilo boljima od nas bez posljedica.</p><p>Kako bi se spriječilo širenje zaraze, ugostiteljski objekti u Vukovaru bit će zatvoreni:</p><p>- Ja ne smatram da je Kolona toliki problem, problem su kafići i restorani u koje ljudi idu nakon Kolone, gdje se sretnu stari prijatelji, gdje se malo popije i tu se zaboravi na sva upozorenja... Mislim da ćemo na ovaj način barem pokušati spriječiti da ne dođe do ekspanzije Covida - zaključio je Josić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3927292/josic-za-rtl-500-sudionika-kolone-sjecanja-u-vukovaru-pa-samo-je-300-uzvanika-bit-ce-vise-ljudi/" target="_blank">RTL.</a></p>