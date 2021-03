Tri psa su mi otrovali! Lolu, hrvatsku ovčarku i njezinog bijelog sina Rockyja smo spasili, a križancu Timiju nažalost nije bilo spasa, uginuo je. Bilo je strašno, ogorčena je Snježana Dokoza (53), kojoj psi pomažu kod čuvanja ovaca te tvrdi da su svi cijepljeni i čipirani.

- Davali smo im soli i "zalijevali" je vodom, da izazovemo povraćanje. Rocky je odmah povratio, vidjelo se da je otrov progutao sa kobasicom i slaninom, jer je povratio ostatke i sve je bilo plavo od pužomora. Nedugo nakon toga se oporavio. Lola je stradala tjedan dana nakon njega. Ispuštala sluzavu tekućinu i krv iz usta te je očito otrovana nečim drugim i jačim. Primila injekciju od veterinara i nakon toga se oporavila. To nije u redu što trovači rade, trebalo bi im uzvratiti istom mjerom - ispričala je.

Zaigrani su i razdragani te pomalo međusobno ljubomorni na količinu pažnje koju dobivaju od pastirice - vlasnice.

U mjestu Radovin u zadarskom zaleđu potrovan je veliki broj pasa i mačaka od početka godine. Dok smo vozili uskom krivudavom cestom prem zaseoku Marasovići, i sami smo naišli na mrtvu mačku pored ceste, a pastirica koja se vratila s ispaše kazala nam je da je naišla i na otrovanu lisicu u šumi.

Mještani su ogorčeni jer su bliski sa svojim kućnim ljubimcima i ne žele da ih netko ubija, a strahuju i za djecu te kokoši i domaće druge životinje. Sve su prijavili policiji koja radi na slučaju i traži počinitelja koji bi mogao dobiti zatvorsku kaznu od godine dana, koliko predviđa kazneni zakon za mučenje životinja. Važno je sve prijaviti policiji i veterinarskoj inspekciji kako bi institucije imale dovoljno informacija za odraditi svoj dio posla.

- Meni su dva mačka otrovali. Bila je to tuga, šok i nevjerica, kao da su nam se u obitelj dirnuli. Susjedi su prije tjedan dana otrovali tornjaka koji je bio težak od 80 do sto kilograma. Uginuo je u roku pet minuta, a u pitanju je bio puno jači otrov od pužomora jer je mu je slina bila sva krvava. Meni su psi živi i zdravi, imam maltezericu Lili i škotskog ovčara koji se zove Lassie. Žive s nama u kući i kao dio obitelji su, Lili spava s nama na krevetu, a zajedno pratimo sedmogodišnjeg unuka svaki dan do autobusne stanice na putu do škole. Ne mogu ni zamisliti kako bi mi unuk reagirao da se njima što dogodi. Očekujemo da policija odradi svoje, da možemo pse normalno puštati van, a djecu u šparoge i brati cvijeće bez straha - rekla je Jasna Dokoza (50).

Otišli smo i do središta Radovina, gdje nam je Mirko Uzelac (62) kazao da su mu od početka godine otrovali čak 22 mačke.

- Uvečer su sve došle na večeru, a ujutro na doručku nedostajalo ih je pet. Pa nekoliko dana ostane isti broj, pa opet fali jedna, pa jednu nađeš mrtvu, pa se po dvije ne vrate. Sveukupno njih 22. To su mačke koje se ne daju maziti, ali lani u svibnju smo ih uspjeli uhvatiti i sterilizirati njih 14 uz pomoć udruge koja se time bavi. Većinu sam ih sam pokopao iza kuće jer nam je tako savjetovao veterinar - ispričao nam je Mirko.

- Crna mačka mi je jednom došla sva nikakva, nije htjela ništa jesti, samo je pila vodu. Mislio sam da je gotova, da joj nema spasa, ali preživjela je i donijela na svijet šest mačića. Jednog sam ostavio, ali sam pet morao razdijeliti. Jako mi je to zamjerila i još je ljuta na mene. Prije mi je dopuštala da je podragam, ali više neće. Jako je osjetljiva i shvatila je da se nešto loše događa s mačkama, sva je nekako rastresena otkako ih je sve manje i manje. Imam ih još svega sedam - kaže Mirko koji je hranio stričevog mačka, a on je na hranilište "doveo" sve seoske mačke bez doma, ali i neke znatiželjnice koje imaju dom.

- Često mi za zahvalu ostavljaju mrtve miševe, ptice, zmije i štakore ispred vrata - smije se Uzelac svojim poludivljim macama. Ima svoje mišljenje o trovačima kućnih ljubimaca.

- Žao mi je svake stradale mačke, jednostavno mi prirastu srcu i kod mene će uvijek imati hrane jer ne želim da gladuju. A oni koji ih truju su kukavice i nemaju pameti. Da su hrabri došli bi vlasniku psa i mačke i s njim razgovarali ako je ponašanje beštije problematično, a ne u okrilju noći postavljati otrove uokolo, to može samo kukavica. Nek prestanu s tom nečasnom radnjom, odmah! - kazao je Uzelac, kojeg duboko rastuži svaka mrtva maca koju mu zločesti ljudi ubiju.