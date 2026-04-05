U Zadru pukla cijev, građani na Uskrs bez vode: 'Kud baš danas'

Evo zovem cijelo jutro, ni glasa od nikoga. Znam da je Uskrs njima, ali i nama je. I evo što nas je stiglo baš na ovaj blagdan. Nemamo vode i tko zna kad ćemo je imati, rekao je čitatelj, ljutit na gradski Vodovod u kojem se nitko ne javlja. I mi smo pokušali te smo jednako prošli. Naime, velik dio zadarske stare gradske jezgre, odnosno Poluotoka, na Uskrs je ostao bez opskrbe vodom.

Uzrok problema je puknuće cjevovoda na obalnom području u blizini mosta, točnije kod pristaništa za turističke brodove. Iz oštećene cijevi iscurile su velike količine vode, što je dovelo do pada tlaka u sustavu i prekida vodoopskrbe na Poluotoku, gdje se trenutačno nalazi i znatan broj turista smještenih u apartmanima.

Procjenjuje se da su gubici vode značajni, budući da nije poznato kada je tijekom noći došlo do puknuća, piše Zadarski list. Građani su bili zatečeni prizorom vode koja u velikim količinama istječe ispod parkiranih vozila.

- Radim u hotelu i jutros kada sam ovuda prolazio vidio sam da je sve pod vodom. Kod kuće nemam vode vode, a i kolege su mi rekli da ni oni nemaju. Kud baš danas - kaže Matko koji nam je poslao video. Nazvali smo i zadarske vatrogasce koji tvrde da o puknuću cijevi ništa ne znaju te da nisu imali nikakvu dojavu.