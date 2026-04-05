PEH NA USKRS

U Zadru pukla cijev, građani na Uskrs bez vode: 'Kud baš danas'

Piše Iva Milotić,
Foto: snimio čitatelj 24sata

Velik dio zadarske stare gradske jezgre, odnosno Poluotoka, ostao je bez opskrbe vodom. Građani su u šoku gledali kako voda svom silom nadire ispod parkiranih automobila. U Vodovodu im se nitko nije javljao...

Evo zovem cijelo jutro, ni glasa od nikoga. Znam da je Uskrs njima, ali i nama je. I evo što nas je stiglo baš na ovaj blagdan. Nemamo vode i tko zna kad ćemo je imati, rekao je čitatelj, ljutit na gradski Vodovod u kojem se nitko ne javlja. I mi smo pokušali te smo jednako prošli. Naime, velik dio zadarske stare gradske jezgre, odnosno Poluotoka, na Uskrs je ostao bez opskrbe vodom. 

PROBILA IZOLACIJA U požaru kod Osijeka izgorio traktor vrijedan 30 tisuća eura
U požaru kod Osijeka izgorio traktor vrijedan 30 tisuća eura

Uzrok problema je puknuće cjevovoda na obalnom području u blizini mosta, točnije kod pristaništa za turističke brodove. Iz oštećene cijevi iscurile su velike količine vode, što je dovelo do pada tlaka u sustavu i prekida vodoopskrbe na Poluotoku, gdje se trenutačno nalazi i znatan broj turista smještenih u apartmanima. 

Procjenjuje se da su gubici vode značajni, budući da nije poznato kada je tijekom noći došlo do puknuća, piše Zadarski list. Građani su bili zatečeni prizorom vode koja u velikim količinama istječe ispod parkiranih vozila.

- Radim u hotelu i jutros kada sam ovuda prolazio vidio sam da je sve pod vodom. Kod kuće nemam vode vode, a i kolege su mi rekli da ni oni nemaju. Kud baš danas - kaže Matko koji nam je poslao video. Nazvali smo i zadarske vatrogasce koji tvrde da o puknuću cijevi ništa ne znaju te da nisu imali nikakvu dojavu.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

