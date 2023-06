U Zagreb je stigla oprema za prepoznavanje izvora i učinaka potresa: Sigurnost je naš brend

Suočavanje s uzrocima i posljedicama potresa vrlo je aktualna tema za Hrvatsku, posebice nakon događaja 2020. godine. Zato je u Zagreb stigla posebna oprema koja je bila danas predstavljena na PMF-u.

Geofizički odsjek PMF-a predstavio je osnovnu opremu za prepoznavanje izvora i učinaka potresa i procjenu seizmičke opasnosti koja je izrazito bitna za naše društvo.

Norveška je postala partner Hrvatske, naime Odjel za znanosti o planetu Zemlji Sveučilišta u Bergenu, a sva predstavljena oprema je bila nabavljena sredstvima projekta "Geofizičko-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla – CRONOS". Glavna svrha ovog projekta je učiniti hrvatsko društvo otpornijim na utjecaj snažnih potresa.

- Izgledalo je besperspektivno nakon potresa, ali uspjeli smo aktivirati na brzi način sredstva od dva milijuna eura. Oprema će služiti u razvoju modernizacije i procjene seizmičke otpornosti, zapravo za procjenu seizmičke opasnosti u Hrvatskoj. Potaknut je i razvoj politike smanjenja seizmičkog rizika.

Sigurnost je brend Hrvatske. Imamo znanstvenike povratnike koji se vraćaju zbog toga što je Hrvatska sigurna zemlja. A ovo je jedan mali aspekt toga – da bolje razumijemo potrese i možemo savjetovati naše graditelje kako graditi sigurnije zgrade. Sakle sigurnost je jako važan aspekt - izjavio je Mirko Planinić, dekan PMF-a.

Ukupna vrijednost projekta CRONOS je 2.117.647 eura, sam projekt financiran je 85% iz Norveškog financijskog mehanizma, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

– Glavni cilj projekta je olakšati razvoj i modernizaciju procjene seizmičke opasnosti u Hrvatskoj te potaknuti razvoj politika smanjenja seizmičkog rizika kroz izgradnju zdravstvene infrastrukture, jačanje kapaciteta, prijenos znanja i međunarodnu znanstvenu suradnju – komentirala je voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić.

Prema njezinim riječima, sam znanstveni dio projekta može se podijeliti u dvije komponente - jedna se bavi izvorima, a druga učincima potresa, no one su međusobno komplementarne i rezultati će na kraju biti od velike važnosti za kvalitetna procjena seizmičke opasnosti. Sve to treba pridonijeti poboljšanju i povećanju sigurnosti hrvatskih građana.