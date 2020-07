Fuchs: Ne možemo od djece u vrtiću očekivati distancu, mjere moraju biti jednostavnije

Radovan Fuchs je Carnetu već dao nalog da identificira područja i škole s lošim signalom ili potpuno izvan dometa. U školama u Zagrebu s dvije smjene vjerojatno će biti skraćeni školski satovi na 40 minuta

<p><strong>Pripreme za novu školsku godinu</strong> u ministarstvu znanosti i obrazovanja nastavljaju se i razgovorima s osnivačima, prvenstveno Gradom Zagrebom, u kojem je vjerojatno najkompleksnija situacija. </p><p>Osim činjenice da u Zagrebu ima najviše učenika, desetak škola neće biti u mogućnosti otvoriti vrata zbog oštećenja u potresu. Ti učenici prebačeni su u druge škole, a Grad je 22. srpnja objavio i <strong>novi plan preseljenja osnovih škola</strong>.</p><p>Tako su učenici OŠ Petra Zrinskog iz Krajiške ulice, nakon pobune dijela roditelja jer su djeca trebala biti prebačena u Novi Zagreb, sad razmješteni u pet škola bližih njihovom mjestu stanovanja. </p><p>- Imamo probleme s nizom objekata u Zagrebu zbog potresa. Imamo 500 milijuna šteta na Medicinskom fakultetu na Šalati. Još smo zaboravili i poplavu u Zagrebu - kazao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a531605/Fuchs-Djeca-moraju-ici-u-skolu-osim-zdravstveno-opravdanih-izuzetaka.html">N1</a>.</p><p><strong>PLAN PRESELJENJA ŠKOLA POGLEDAJTE <a href="https://www.zagreb.hr/en/plan-preseljenja-ucenika-osnovnih-skola-ostecenih-/158393">OVDJE</a>.</strong></p><h3><strong>Plan za preseljenje sedam srednjih škola zasad nije promijenjen:</strong></h3><h3><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1956909" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-30/plan-srednje-skole.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h3><h2>'Možda bi bilo bolje da imaju online nastavu'</h2><p><strong>Posebno su zabrinuti roditelji učenika</strong> iz Gimnazije Tituša Brezovačkog i Škole primjenjene umjetnosti i dizajna. Oni će nastavu sljedeće školske godine pohađati u OŠ Kajzerica i I. gimnaziji u Novom Zagrebu. </p><p>- Moja kći je ionako imala vrlo gust raspored i pritom ide u glazbenu školu. Gimnaziju Tituša Brezovačkog odabrala je i zato što nam je blizu kuće, a sad će i po sat vremena trošiti samo da dođe do škole. Uz sve ostale obaveze, zadaće, ne znam kako ćemo. Pomalo razmišljam da bi bilo bolje da je u online nastavi - kaže nam majka jedne zagrebačke srednjoškolke.</p><p>Zbog velikih oštećenja, Gornjogradska gimnazija i ŠPUD neće biti useljive ni sljedeće školske godine. Također, za dio učenika nije organiziran javni školski prijevoz, pri čemu se Grad poziva na udaljenost </p><p><strong>U većini škola u koju su prebačeni učenici nastava će biti organizirana u dvije smjene, a kako neslužbeno saznajemo u ministarstvu, u svim školama s dvije smjene školski sat trebao bi biti skraćen s 45 na 40 minuta. Time će se dobiti potrebno vrijeme između dvije smjene za dezinfekciju i čišćenje školskih prostora i učionica. Uz druge epidemiološke mjere, smjene će služiti za održavanje distance između grupa učenika. </strong></p><h2>Promjene pravilnika</h2><p>U ministarstvu nam kažu kako su zadovoljni dosadašnjim prijedlozima iz Grada Zagreba, no ravnatelji škola koje će primiti učenike imaju još mnogo pitanja. Od toga kakva će biti ograničenja broja učenika po jednom razredu, do toga kako će se rješavati pitanje zdravstveno ugroženih nastavnika, te njihovih zamjena kad i ako probije epidemija.</p><p>- Taj dio pravilnika već se planiralo i prije promijeniti. Potpuno je nelogično da se daje dozvola za rad školi u koju učenici već idu. Time ćemo izbjeći i nepotreban posao u samome Zagrebu, ali i drugdje - kažu nam u Ministarstvu.</p><p>Ministar Fuchs je za N1 kazao i kako se njegov tim u kratkom vremenu mora ekipirati, da će morati riješiti niz zakona i zakonskih odredbi, posebno one vezane uz organizaciju nastave u uvjetima korona epidemije. Najavljuje i uređenje odnosa u znanosti, te nastavak povlačenja sredstava iz fondova EU-a.</p><p>Kako je istaknuo, Carnet je već dobio nalog da identificira područja i škole izvan dometa signala.. Iako se sve pripređuje za to da učenici krenu u školu u rujnu, Fuchs i dalje ne potvrđuje da će tako i biti. Podsjeća i kako epidemiolozi moraju pojednostaviti epidemiološke mjere i uzeti u obzir specifičnosti u školama i dječjim vrtićima.</p><p><strong>- Vi razumijete da je to ogromna odgovornost. Da, djeca moraju ići u školu, ali u svakom generalnom pravilu, postoje i izuzeci. Ako postoji opravdani medicinski razlog, omogućit će se da dijete nastavu pohađa od kuće - kazao je za N1.</strong></p><p> </p>