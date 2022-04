U zagrebačkom bazenu mulj i pijesak, Grad poslao ronioce: 'Zaplivajte, baš je pjeskovito'

U petak sam se kupao, cijeli bazen je bio pun pijeska. Očito su tokom noći puknuli filteri, oko svakog ventila ima pijeska koji je samo procurio kroz otvor, ispričao nam je čitatelj o bazenu u Sesvetskom Kraljevcu.

- Dođite dok je još pijesak na dnu, baš je pjeskovit ugođaj - ironično je dodao čitatelj.

Bazen u Iveru u Sesvetskom Kraljevci bio je zagađen prije nekoliko dana.

Točan razlog onečišćenja od Grada Zagreba nismo dobili osim da je sada sve sanirano.

- Pojave pijeska je bilo. Poslan je ronioc u bazen koji je to očistio i sanirao. Radi se na tome i otklanja, a što će biti dalje to ne znam - rečeno nam je iz Ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba.

U samom objektu navodno je došlo do puknuća filtera te je kroz ventile izašao pijesak. No to nam nisu mogli potvrditi iz Grada.

