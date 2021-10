Zagreb, ovaj tjedan više nego inače, bori se s prometnim kaosom. Prvo je dva puta pukla cijev na jednoj od najprometnijih ulica, Selskoj, a onda se nadovezala i sanacija mosta prema Krapini što je uzrokovalo dodatni kaos.

Danas se, pak, održava biciklistička utrka, zbog koje će također promet u gradu biti usporen ili, ponegdje, zabranjen.

- Danas od 10:30 do 16:30 sati vozi se 6 etapa međunarodne biciklističke utrke CRO Race 2021 na cestama Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Trasa utrke: od Samobora, Svete Nedelje preko Velike Gorice, Dugog Sela, Vrbovca, Sv. Ivana Zeline do Trga Republike Hrvatske u Zagrebu. Regulaciju prometa na pojedinim dionicama vršit će djelatnici MUP-a i organizatora, a u prometu se očekuju gužve i zastoji. Velika je vjerojatnost da će doći i do kašnjenja autobusnih linija koje prometuju tim dionicama. Preporučujemo vozačima da u vrijeme održavanja utrke izbjegavaju odlazak prema ulicama u centru i prostoru Gornjeg grada kao i užeg centra Samobora, te da izbjegavaju prometnice kojima će se utrka kretati - stoji u priopćenju koje je poslao HAK.

Očekuju se gužve po gradu, ali sreća je što je nedjelja pa je promet slabiji nego inače pa ne bi trebalo biti nekih prevelikih problema. Ali i dalje treba biti na oprezu.

- Utrka se održava u šest etapa, od kojih zadnja, u nedjelju, 3. listopada 2021. godine, počinje u Samoboru, Trg kralja Tomislava u 11:10, a završava u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske, zona HNK-a, oko 15:30, dok je o predviđeno okupljanje na startu utrke od 9 sati. Vozačima se preporučuje da u vremenu prolaska predmetne utrke koriste obilazne prometnice, kao što su Branimirova ulica, Avenija Dubrava, Zagrebačka avenija, Ulica grada Vukovara i dr.- piše policija.

Sve informacije o posebnoj regulaciji prometa pročitajte OVDJE.