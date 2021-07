Građani grada Zagreba od utorka mogu bez prethodnog naručivanja primiti cjepivo Janssen, koji se daje u samo jednoj dozi, pa se već 22. dan nakon cijepljenja može dobiti EU digitalna COVID potvrda o cijepljenju, objavio je u ponedjeljak zagrebački Nastavni zavod za javno zdravstvo.

"Riječ je o trenutno najbržem, a pritom i iznimno sigurnom načinu za zaštitu svog zdravlja i osiguravanje bezbrižne sezone godišnjih odmora", ističe se u priopćenju.

Cijepljenje se organizira na tri punkta za masovno cijepljenje - u Domu sportova, sportskoj dvorani gimnazije Lucijana Vranjanina i sportskoj dvorani Srednje škole Jelkovec u Sesvetama.

Cjepivo se može primiti od utorka do petka od 8 do 12 sati na tim lokacijama, dok će se u subotu, 17. srpnja, moći cijepiti samo na Zagrebačkom velesajmu, od 8 do 12 sati.

Iz Zavoda kažu kako je odaziv Zagrepčana na javni poziv zasad iznimno povoljan, a na cijepljenje bez prethodnog naručivanja dnevno dođe oko tisuću građana.

Pozivaju sve građane da, "ususret ljetu i sezoni godišnjih odmora, na najbrži i najjednostavniji način zaštite sebe i svoje bližnje - cijepljenjem na jednom od tih punktova".