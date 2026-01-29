U Zagrebu raste pomoć za djecu na 800 eura, evo koliko daju ostali... 'To vam je tuga i jad'

Grad Zagreb diže pomoć za novorođeno dijete s 600 na 800 eura. Skupština će danas usvojiti taj prijedlog SDP-a i Možemo koji čine i većinu u Skupštini, a odbili su oporbene zahtjeve o tome da pomoć bude i viša.

Za svako novorođeno dijete će roditelji iz Zagreba dobivati 800 eura, a novost je i da će rok za prijavu biti godinu dana umjesto dosadašnjih pola godine. Također, pomoć će se dobiti i za posvojeno dijete do 15 godine, a dosad je starost djeteta bila ograničena na sedam godina.

- S obzirom na rast troškova i inflaciju povećavao ovu pomoć, ali ona je samo jedan dio sveobuhvatnih mjera. Ona omogućava smanjiti onaj početni financijski udar – rekla je Iva Ivšić iz Možemo!

HDZ je jedini dao amandman kojim je predložio da pomoć bude 900 eura za prvo dijete, 1200 eura za drugo i 1500 eura za treće i svako sljedeće dijete. Nakon što su vladajući odbili različite iznose, Mario Župan ih HDZ-a je apelirao da barem dignu na 900 eura pomoć za dijete.

- Svako povećanje je dobro, bez obzira od koje političke opcije dolazi. Ali ako ste već odbili povećanja za drugo i treće dijete, apeliram da donesemo odluku o povećanju na 900 eura – rekao je Župan, ali to ipak nije prošlo iako je HDZ-ovac rekao da bi to povećanje odnijelo tek dodatnih 700.000 eura u gradu s najvećim proračunom i najvećim porezom.

Zastupnica Dina Dogan je apelirala također na povećanje iznosa.

- Ovo nije uspjeh nego tuga i jad – poručila je.

U Zagrebu se, prema podacima za 2024. godinu, rodilo oko 7000 djece. Za ovu mjeru će biti izdvojeno 10 milijuna eura.

Grad Zagreb i s ovim povećanjem na 800 eura daje nižu pomoć od nekih puno manjih općina. Prema dostupnim podacima, od četiri velika grada, Split isplaćuje za prvo dijete 265 eura, za drugo 530 eura, a za treće i svako sljedeće čak 7.300 eura. Osijek daje 350 eura za svako dijete. Rijeka također ima progresivni sustav, za prvo dijete daju 560 eura, za drugo 750 eura, a treće i svako sljedeće 1.125 eura.

Općina Ražanac u Zadarskoj županiji isplaćuje kroz sedam godina pomoć od 7.000 eura za dijete. Općina Vir daje 2.000 eura za prvo, 3.500 eura za drugo, 6.500 eura za treće i 13.000 eura za četvrto dijete. Grad Novalja daje 1.200 eura za prvo, 2.400 eura za drugo i 4.800 eura za treće dijete. A za svako sljedeće raste dodatnih 1.200 eura.

Zastupnici SDP-a i Možemo su se pravdali da Zagreb ima najniže cijene vrtića, od toga da se ne plaća ništa do 80 eura mjesečno, te da je ova pomoć samo jedna u nizu koja stvara povoljnije okružje za one koji se odluče imati djecu.

Uz sve lokalne pomoći, država također honorira svako rođeno dijete s dodatnih 618 eura roditeljima.